곽튜브 맞아? “인생 최저 몸무게” 모두가 놀란 최근 모습

이미지 확대 유튜브 '침착맨' 캡처

결혼과 함께 2세 소식을 전한 유튜버 곽튜브가 13㎏을 감량한 근황을 공개했다.지난 11일 유튜브 채널 ‘침착맨’에는 ‘의식의 흐름대로 이어지는 파김치갱 단체 토크’라는 영상이 게재됐다.영상 속 곽튜브는 “살 빠졌다는 이야기를 많이 듣는다. 지금이 인생 최저 몸무게”라며 “침착맨 채널에서 춤출 때가 93㎏이었는데, 살 좀 빼라고 해서 뺐더니 이제는 ‘살찐 게 매력 있었는데 캐릭터가 없다’는 말도 듣는다”고 웃어 보였다.이에 김풍은 “살을 너무 빼니까 몸과 얼굴이 따로 노는 것 같다”고 농담했고, 침착맨 역시 “솔직히 말하면 중학생이 된 것 같다. 얼굴이 앳되다”고 덧붙였다.앞서 곽튜브는 약 13㎏을 감량했다고 밝힌 바 있다. 그는 체중 변화를 두고 “왔다 갔다 한다”며 나름의 고충도 털어놨다.한편 1992년생 여행 크리에이터 곽튜브는 지난 8일 자신의 채널을 통해 결혼 소식을 알렸다. 그는 “내년 5월을 목표로 준비했는데, 더 큰 축복이 찾아와 10월로 앞당겼다. 제가 아빠가 됐다”고 혼전임신 사실까지 공개했다.곽튜브의 예비 신부는 5살 연하의 비연예인 지방 공무원으로, 곽튜브가 유튜브로 이름을 알리기 전 만났다가 한 차례 결별 후 재회해 연을 이어온 것으로 알려졌다.뉴스24