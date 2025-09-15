‘천사’ 박보검도 분노했다 “진짜 그걸…” 공개 저격, 대체 무슨 일?

이미지 확대 한국관광명예홍보대사에 임명된 박보검. 한국관광공사 제공.

배우 박보검이 직접 자신의 팬미팅 암표상 저격을 시작했다.15일 박보검은 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정에 자신의 팬미팅 입장 특전인 포토카드와 엽서를 판매한다는 게시글을 인용하면서 “팔면 안 돼, 진짜 그걸 팔고 싶어?”하는 글을 남겼다.박보검이 인용한 게시글에는 물건을 팔겠다는 뜻인 ‘WTS’라는 글자와 함께 박보검의 팬미팅 굿즈 사진이 담겼다.또한 박보검은 10월 11일 고려대학교 서울캠퍼스화정체육관에서 열리는 ‘박보검 2025 팬미팅 투어 [비 위드 유] 파이널 인 서울’(PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU] FINAL IN SEOUL) 티켓 암표상들에 대한 저격도 나섰다.박보검은 자리를 양도하겠다며 7만 7000원이 정가인 R석 자리를 장당 14만원에 거래하겠다는 한 계정의 글을 인용하면서 해당 자리가 어떤 객석인지에 대해 못 박기도 했다.이외에도 박보검은 X 상에서 떠도는 암표상들의 게시글을 모두 리트윗하면서 직접 암표상 근절에 나서는 모습을 보여 눈길을 끌었다.한편 박보검은 현재 팬미팅 투어를 진행 중이다.국내 팬미팅을 마무리한 후 요코하마, 싱가포르, 가오슝, 방콕, 홍콩, 자카르타, 마카오, 쿠알라룸푸르 등을 방문했으며 17일에는 몬테레이를 시작으로 멕시코시티, 상파울루, 산티아고를 거쳐 10월 11일 서울 앙코르 공연을 연다.뉴스24