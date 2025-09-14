“11월까지만” 이승환, ‘공연 은퇴설’에 곧바로 내놓은 입장

이미지 확대 가수 이승환 인스타그램 캡처

가수 이승환이 공연 은퇴설에 대해 직접 입을 열었다.이승환은 14일 자신의 인스타그램에 공연 은퇴와 관련된 기사를 언급하며 “공연의 A부터 Z까지 모든 일을 도맡아서 하고, 매년 서너개의 공연을 만들던 제가 당분간 공연을 만들지 않겠다는 것”이라고 해명했다.앞서 이날 새벽 이승환은 인스타그램 스토리에 공연 자료를 관리하고 있는 사진을 게시하며 “공연을 마치고 집에 오면 또 다른 공연을 준비합니다. 35년을 이렇게 살았습니다. 11월까지만 이렇게 삽니다”라는 글을 게시했다.앞서 이승환은 지난 1일에도 “‘이승환밴드’로 11월까지만 활동합니다. 오랜 생각이었습니다”라는 글을 남긴 바 있다.이에 일각에서는 이승환이 35년간 이어온 공연 활동을 잠정 은퇴하는 것 아니냐는 추측이 나왔다.이승환은 데뷔 35주년 콘서트 ‘헤븐’(HEAVEN) 투어를 진행 중이다. 지난 13일 군산 공연을 마쳤으며, 오는 27일 목포 공연을 앞두고 있다.뉴스24