이혜정 “바람난 남편, 내가 불륜녀 찾아갔다 오니 한다는 말이…”

요리연구가 이혜정이 남편의 불륜 목격담을 공개했다.이혜정은 13일 방송한 MBN ‘속풀이쇼 동치미’에서 이러한 사연을 털어놨다.이혜정은 “요리 교실을 열심히 할 때 병이 났다. (의사인) 남편이 ‘점심시간에 주사 놔주고 갈게’라고 하더라. 맞춰서 귀가하는데 남편이 엘리베이터에서 내렸다”며 당시 상황을 설명했다.그는 “그 앞에 나보다 인물이 낫지도 않은 여자 한 명이 서 있더라. (남편을 향해) ‘○○ 아빠’라고 불렀는데 그 여자가 도망갔다. 차라리 가만히 있었으면 ‘아닌가?’ 했을 거다. 남편도 같이 도망치더라. 너무 괘씸해 남편을 쫓아가서 붙잡았다”고 덧붙였다.이어 “손이 달달 떨렸다. 순간 ‘이 사람을 죽여야 해, 살려야 해’ 했다. 얼마 전에도 남편 차 옆자리에 여자가 있는 걸 목격한 상태였다. ‘남편이 산부인과 의사라서 여자들을 상대해 그런가 보다’라며 나 스스로 억지로 가스라이팅을 했다”고 했다.그러면서 “남편을 붙잡았을 때 후려갈겨도 시원치 않았다. 내가 ‘일찍 오세요’라고 했는데 남편이 자정이 되어서야 귀가했다. 두말 안 하고 ‘어떡할 거야?’라고 했다. 한다는 소리가 ‘지금은 그 여자를 사랑하고 있다’고 하더라”라고 덧붙였다.이혜정은 남편의 불륜 상대 집까지 찾아갔다며 “그 여자도 가정이 있더라. 아주 잘 사는 집 아내였다. 집에 들어가자마자 ‘어떡할 거야?’라고 했다. 그 여자한테 ‘네 남편 몇 시에 오냐. 가정 잘 지키라고 얘기하고 가야겠다’고 했다”고 당시를 떠올렸다.그는 “남편이 정말 괘씸하다. 집으로 돌아보니 다리 꼬고 앉아서 ‘그렇게 천박하게 해야 해?’라고 하더라. 남편 태도 때문에 분노했다”며 “난 두 말도 안 하고 ‘아 힘들다’ 하고 들어갔다. 남편이 ‘저 드센 여자는 어디서나 드세다. 집구석에서 새는 바가지가 밖에서도 샌다’고 하더라. 내가 한마디도 안 하고 바가지를 집어 던졌다”고 했다.이혜정은 1979년 산부인과 의사 고민환과 결혼해 1남 1녀를 뒀다.부부는 지난해 MBN ‘이혼할 결심’에서 가상 이혼을 체험했다.뉴스24