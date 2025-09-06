대한매일상회 바로가기
49세 김종국 신부 정체…유재석 사회로 호텔 결혼식 마쳤다

수정 2025-09-06 17:37
입력 2025-09-06 17:37
이미지 확대
가수 김종국. 연합뉴스 자료사진
가수 김종국. 연합뉴스 자료사진


가수 김종국(49)이 철통 보안 속에 결혼식을 올렸다.

김종국은 5일 서울 모 호텔에서 비연예인 신부와 비공개로 결혼식을 진행했다. 하객은 가족과 가까운 지인으로만 제한됐으며, 사회는 유재석이 맡았다. 신부는 비연예인으로, 결혼식 이후에도 사진이나 정보가 일절 공개되지 않았다.

부부 예능 출연 가능성도 사전에 차단했다. 김종국은 SBS ‘런닝맨’에서 “예비 신부를 ‘미운 우리 새끼’에서 공개할 것 아니냐”는 의심에 “절대 안 한다. 연예계 분이 아니다”라고 선을 그은 바 있다.

김종국은 지난 8월 팬카페를 통해 직접 결혼 소식을 전했다. 그는 “데뷔 30주년인데 앨범은 못 만들고 제 반쪽을 만들었다”며 “많이 늦었지만 이렇게 가는 게 다행이다. 축하해 주시고 응원해 주시면 감사하겠다. 잘 살도록 노력하겠다”고 밝혔다.



한편 김종국은 최근 서울 강남 논현동 아펠바움 2차를 62억 원에 현금 매입했으며, 이곳에서 신혼을 시작할 예정이다.

뉴스24
