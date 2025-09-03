‘♥PD 아내’ 새신랑 민경훈, 기쁜 소식 전했다 “최선 다할게요”

경기 양평군이 3일 가수 민경훈을 군 홍보대사로 위촉했다고 밝혔다.
민경훈은 록밴드 ‘버즈’의 보컬로 데뷔해 ‘겁쟁이’, ‘가시’, ‘나에게로 떠나는 여행’, ‘남자를 몰라’ 등 수많은 히트곡을 발표했다.
또 방송 예능 ‘옥탑방의 문제아들’, ‘아는 형님’ 등에 출연해 많은 사랑을 받고 있다.
민경훈은 “사람과 자연이 함께하는 행복하고 아름다운 군의 홍보대사가 돼 영광스럽다”며 “살기 좋은 양평, 매력 넘치는 양평을 더욱 알릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전헀다.
전진선 양평군수는 “뛰어난 음악적 재능은 물론이고 진솔하고 긍정적인 에너지로 큰 사랑을 받는 민경훈 씨를 군 홍보대사로 위촉하게 돼 매우 기쁘다”고 말했다.
민경훈은 지난해 11월 4세 연하 신기은 PD와 결혼했다. 민경훈과 신기은 PD는 JTBC 예능 ‘아는 형님’을 통해 인연을 맺어 더욱 화제를 모았다.
하승연 기자
