메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

전현무 ‘이것’ 올려 보아와 특별한 사이 인증…인스타 난리

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2025-08-29 07:13
입력 2025-08-29 07:13
이미지 확대
전현무 인스타그램
전현무 인스타그램


이미지 확대
전현무 인스타그램
전현무 인스타그램


방송인 전현무가 자신의 소셜미디어 게시물에 보아의 노래를 배경으로 설정했다가 논란이 일자 곧바로 삭제했다.

전현무는 지난 27일 SNS에 반려견과 함께 찍은 사진을 공개하며 “요놈의 새끼를 어찌할꼬. 쿠로. 포메 안은 시츄”라는 글을 남겼다. 당시 게시물에는 보아의 신곡 ‘Crazier’가 배경 음악으로 삽입돼 눈길을 끌었다.

하지만 일부 네티즌이 과거 두 사람의 ‘취중 라이브 방송’ 논란을 언급하며 댓글을 달자, 전현무는 해당 곡을 게시물에서 즉시 뺐다. 앞서 지난 4월 두 사람은 술자리 라이브 방송 중 친밀한 행동과 발언으로 화제가 된 바 있다.



한편 전현무는 최근 JTBC ‘집 나가면 개호강’에 출연해 반려견을 잃은 뒤 겪은 힘든 시간을 털어놓으며 “펫로스 증후군이라는 개념도 몰라서 혼자 견뎌야 한다고 생각했는데 너무 힘들었다”고 고백했다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
방송
1 / 5
스타요즘
1 / 5
해외연예
1 / 5
나우뉴스 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기