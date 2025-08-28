김희철 “지체장애 4급 판정…장애인스티커 일부러 안받아”

이미지 확대 그룹 슈퍼주니어 김희철이 같은 그룹 멤버 동해에게 고소를 예고해 눈길을 끈다. 김희철 인스타그램 캡처

그룹 슈퍼주니어 김희철이 7년 만에 무대에 선 소감을 전하며, 과거 장애 판정 이후 무대를 외면했던 심경을 털어놨다.김희철은 지난 25일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “슈퍼쇼 한국 버전을 마쳤다. 몸살, 근육통 등 행복한 고통도 생겼다. 나란 남자 이토록 무대를 좋아하고 사랑했었는데”라며 긴 글을 올렸다.그는 2006년 교통사고 후 12주 진단을 받고 다리에 철심 7개를 박는 대수술을 받았던 당시를 회상하며 “예비군 면제까지 받을 정도라 검사에서 ‘못 걸을 수도 있고 장시간 비행도 불가능하다’는 말을 들었다. 장애 등급을 받으러 가는 길은 혼란 그 자체였다”고 말했다.이어 “얼굴과 몸이 비대칭이 돼가고, 정신까지 무너졌다”며 “어설프게 할 바에는 아예 안 하는 게 맞다 생각해 무대를 피했고, 일부러 외면했다”고 밝혔다.김희철은 당시 예능 활동으로 스스로를 합리화했다고 고백했다. 그는 “나는 원래 무대를 싫어하는 아이, 예능이 내 길이라고 합리화했다. 다리 부상 때문에 못 하는 게 아니라 싫어서 안 하는 거라며 스스로를 속였다”고 했다.하지만 그는 “슈퍼주니어 활동은 내게 둘도 없는 도파민이었다. 마음속 잔병들이 슈퍼쇼 투어를 돌면 자연스레 치유될 거라 믿는다”며 무대에 대한 애정을 드러냈다.앞서 김희철은 지난 1월 SBS ‘미운 우리 새끼’에서 교통사고 후 지체장애 4급 판정을 받았다고 고백했다. 그는 “장애인 인증 스티커를 받으러 가다 ‘더 활발히 살아야겠다’는 생각으로 일부러 안 받았다. 아픔을 인정하기 싫었고 극복하고 싶었다”고 털어놨다.뉴스24