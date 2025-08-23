슈주 이게 무슨 일…김희철 “멤버 고소할 것” 고소장 올렸다

이미지 확대 그룹 슈퍼주니어 멤버 김희철이 멤버 동해를 상대로 한 고소장을 공개했다. 인스타그램 캡처

그룹 슈퍼주니어 멤버 김희철이 멤버 동해를 상대로 한 고소장을 공개했다.23일 김희철은 자신의 소셜미디어(SNS)에 고소장 이미지를 올렸다.문서에는 ‘고소인 김희철’ ‘피고소인 이동해’라는 항목이 적혀 있었고, 고소 대리인에는 ‘법무법인 우주대스타엔터’라는 이름이 기재돼 눈길을 끌었다.또 ‘고소인과의 관계’란에는 “고소인과 친인척 관계없음, 같은 아이돌 그룹 멤버, 과거 의형제 관계”라는 설명이 덧붙여있다.김희철은 사진과 함께 “오늘 동해가 헛소리해서 놀랐지? 이동해 내가 고소할 거임”이라며 “슈퍼쇼 전 세계 빠짐없이 함께해”라고 덧붙였다.앞서 동해는 콘서트 중 전광판에 비친 김희철의 모습을 캡처해 “영혼 추출”이라는 문구를 붙여 올리며 장난을 쳤다.이에 김희철은 “내일은 실제로 머릴 잡아줘?”라고 받아치며 티격태격 케미를 보여줬다.김희철은 이미 이달 초 동해가 굴욕 사진을 연달아 올렸을 때 “나 변호사랑 얘기했다. 조만간 고소장 올릴 거다”라고 예고한 바 있다.이번 게시물은 그 예고가 이행된 셈이다. 물론 실제 고소는 아니며, 멤버 간 장난으로 보인다.슈퍼주니어는 데뷔 20주년을 맞아 기념 투어 ‘슈퍼 쇼 10’을 열고 있다. 서울 송파구 올림픽공원 케이스포 돔(KSPO DOME)에서 오는 24일까지 서울 공연을 이어간다.뉴스24