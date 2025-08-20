“한동안 끊었는데…” 박수홍, 수면제 먹고 토했다

이미지 확대 방송인 박수홍이 TV조선 ‘우리 아기가 태어났어요’가 정규 프로그램으로 편성되면서 방송을 위해 수면제를 먹었다고 해 이목이 쏠렸다. TV조선 제공

방송인 박수홍이 TV조선 ‘우리 아기가 태어났어요’가 정규 프로그램으로 편성되면서 방송을 위해 수면제를 먹었다고 해 이목이 쏠렸다.19일 서울 금천구 TV조선 가산동 스튜디오에서는 ‘우리 아기가 태어났어요’ 발대식이 열렸다. 이날 행사에는 박수홍, 김종민, 사유리, 손민수가 참석했다.‘우리 아기가 태어났어요’는 고귀한 출산 여정에 함께하며 감동의 순간을 중계하는 국내 최초 출산 중계 버라이어티다.지난 5월 6부작 파일럿으로 방송했으며, ‘이달의 좋은 프로그램’ 수상 소식과 함께 오는 9월 정규 편성을 확정했다.박수홍은 파일럿에 이어 정규 방송까지 함께한다. 여기에 양세형 대신 김종민, 사유리, 손민수가 새로운 ‘출산원정대’로 합류했다.박수홍은 이날 정규 시즌으로 돌아온 것에 대해 “너무 감개무량하다. 요즘은 제가 박수홍보다 재이 아빠로 활동하고 있는데, 재이 엄마(김다예)가 바빠져서 내가 육아를 전담하고 있다”며 “근데 이 프로그램을 시작하면서 소중한 새 생명들의 탄생을 지켜보느라 제 육아를 못 하는 시간이 많아졌다”고 말했다.그는 “어제도 밤 11시에 촬영 끝내고 들어가니 재이가 벌써 자고 있더라”라며 “재이에게 이다음에 ‘너를 만났던 순간의 감동, 축복의 순간과 똑같은 감동을 많은 분들에게 전달할 수 있는 프로그램을 하느라고 조금 바빴다. 이해해달라’고 말할 것 같다”고 했다.이어 “아빠로서 정말 자랑스럽다”라며 “이렇게 사회에 도움이 되는 많은 축복, 탄생의 순간을 아빠가 함께했다고 자랑할 수 있는 경력을 줘서 정말 정말 감사드린다”고 덧붙였다.그러면서 “5분 대기조를 실제로 돌리는 방송은 국내 최초일 것”이라며 “근데 그만큼 뿌듯한 감동, 생생한 날 것 그대로 감동의 순간을 함께하며 전하고 있다”고 말했다.박수홍은 촬영 때문에 수면제까지 복용했다고 밝혔다. 그는 “제가 잠을 못 잤다. 수면제를 갑자기 먹으면 안 되는데, 한동안 끊었다가 먹었더니 토를 했다”고 전했다.또 “지금까지 30년 넘게 방송을 하면서 많은 프로그램을 만나왔지만, 이렇게 자의적으로, 억지로 수면제를 먹을 만큼 책임 의식이 커진 건 처음이었다”며 “‘박수홍이 일이 없구나’ 할 수도 있지만, 저도 스케줄이 많고 9월이면 한창 행사 기간이다. 그만큼 애정이 가는 프로그램”이라고 강조했다.‘우리 아기가 태어났어요’는 오는 9월 중순 정규 편성 예정이다.뉴스24