김종국 결혼 발표날…윤은혜가 올린 사진 ‘퉁퉁 부은 눈’

이미지 확대 윤은혜 유튜브

배우 윤은혜가 다이어트 도중 컨디션 난조를 호소했다.윤은혜는 18일 유튜브 채널에 ‘돌아온 윤은혜 급진급빠. 살이 계속 빠져’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상 속 윤은혜는 당근 라페, 케일 주스 등으로 식단을 관리하며 건강한 다이어트에 도전했다.하지만 도중에 퉁퉁 부은 얼굴을 드러내며 “잠에서 깼는데 몸이 너무 무겁다. 눈이 잘 안 떠진다”고 고충을 털어놨다. 그는 “목도리까지 두르고 잤는데도 몸이 말을 안 듣는다”며 컨디션 난조를 전했다. 결국 스케줄을 위해 약을 복용했다는 사실도 솔직히 밝혔다.다이어트 마지막 날에는 2.1㎏ 감량한 46.5㎏ 몸무게를 공개하며 “목표치였던 2㎏을 달성했다”고 성과를 전했다. 이어 “당근 라페, 올리브 오일 효과가 좋다. 포기하지 말고 끝까지 파이팅하시길 바란다”고 조언했다.한편 같은 날 가수 김종국이 팬카페를 통해 “저 장가갑니다”라며 직접 결혼을 발표했다. 과거 열애설 상대였던 윤은혜 역시 덩달아 관심을 받았고, 중국 웨이보 실시간 검색어에는 ‘김종국 결혼’ ‘김종국 윤은혜’가 동시에 오르기도 했다.뉴스24