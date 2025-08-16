블핑 리사, 침대 위 사진 난리…“日 꽃미남 배우와 누워”

이미지 확대 리사 인스타그램

그룹 블랙핑크 리사가 일본 배우 사카구치 켄타로와 함께한 근황을 전했다.리사는 15일 인스타그램에 “Still dreaming”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 리사가 사카구치 켄타로와 한 침대에 나란히 누워 포즈를 취하거나, 양치질을 함께하는 장면 등이 담겼다. 흑백 사진 속 두 사람이 서로를 끌어안은 모습도 시선을 끌었다.두 사람은 리사의 첫 정규앨범 ‘Alter Ego(얼터 에고)’ 수록곡 ‘Dream(드림)’ 쇼트필름에서 호흡을 맞췄다. 해당 작품에서 사카구치 켄타로는 리사의 옛 연인 역할로 출연했다.리사는 현재 프랑스 재벌 2세 프레데릭 아르노와 열애설에 휩싸여 있다. 프레데릭 아르노는 세계 최대 명품 기업 LVMH(루이비통 모엣헤네시) 회장 베르나르 아르노의 아들이자, LVMH 시계 부문 CEO다. 두 사람은 공식 입장을 밝히지 않았지만, 해외에서 함께 있는 모습이 여러 차례 포착돼 관심을 모으고 있다.뉴스24