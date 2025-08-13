차은우, 훈련소 근황 공개 “어깨에 저건…” 응원 쏟아졌다

이미지 확대 그룹 아스트로 멤버 겸 배우 차은우(28·이동민)의 훈련소 근황이 공개됐다. 육군훈련소 홈페이지 캡처

그룹 아스트로 멤버 겸 배우 차은우(28·이동민)의 훈련소 근황이 공개됐다.13일 육군훈련소 누리집의 훈련병 스케치(사진)에 올라온 25교육 연대 5중대 1소대 사진에는 군복을 입고 늠름한 모습으로 포즈를 취한 차은우의 모습이 담겼다.특히 그는 어깨에 중대장 훈련병 완장을 하고 있다. 중대장 훈련병은 중대장 역할을 맡은 훈련병이 착용하는 완장이다. 군대에서도 여전히 조각처럼 잘생긴 외모가 돋보이는 모습이다.앞서 차은우는 지난달 28일 충남 논산시에 있는 육군훈련소에 입소했다. 그는 일정 기간의 기초군사훈련을 마친 뒤 육군 군악대에서 현역으로 복무할 예정이다. 전역 예정일은 2027년 1월 27일이다.차은우는 입대 전 라이브 방송을 통해 팬들 앞에서 “입대 후 저의 30대도 궁금하고 기대된다. 여러분이 하는 모든 일에 행운이 있기를 바라며 잘 다녀오겠다”라며 인사했다.한편 차은우는 지난 2016년 보이그룹 아스트로로 데뷔해 ‘올 나이트’, ‘베이비’, ‘니가 불어와’, ‘고백’, ‘숨가빠’, ‘캔디 슈가 팝’ 등의 곡을 발표해 인기를 얻었다. 또한 지난해 솔로 앨범 ‘엔티티’를 발매하고 솔로 가수로도 역량을 보여줬다.차은우는 가수 활동과 함께 배우 활동도 병행해 왔다. 그는 2017년 드라마 ‘최고의 한방’에 출연하며 본격적인 연기 활동을 시작했다.이후 드라마 ‘내 아이디는 강남미인’, ‘탑매니지먼트’, ‘신입사관 구해령’, ‘여신강림’, ‘아일랜드’, ‘오늘도 사랑스럽개’, ‘원더풀’과 영화 ‘데시벨’ 등에 출연하며 필모그래피를 쌓았다.하승연 기자