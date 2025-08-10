메뉴
한성주, ‘사생활 유출’ 14년 만에 근황…의외 유명인과 ‘찰칵’

수정 2025-08-10 08:43
입력 2025-08-10 08:43
이미지 확대
한성주가 소셜미디어(SNS)에서 팬들과 소통하고 있다. 한성주 틱톡 캡처
한성주가 소셜미디어(SNS)에서 팬들과 소통하고 있다. 한성주 틱톡 캡처


전 아나운서 한성주(50)가 오랜 침묵을 깨고 소통에 나섰다.

최근 한성주는 틱톡에 셀카를 올리고 50대에도 변함없는 미모를 뽐냈다.

그는 “행복한 오늘을 만들자. 웃어서 행복한 오늘이 된 멋진 날”이라고 썼다.

2011년 남자친구와 사생활이 담긴 영상이 유출 돼 연예계 활동을 중단한 지 14년 만이다.

한 네티즌은 해당 게시물에 “누구나 육체적인 사랑과 정신적인 사랑을 한다. 유명인이기에 공론화가 된 것 같다. 견뎌 주셔서 감사하다”는 댓글을 남겼다.

이에 한성주는 “말씀 감사하다”면서 “때로는 모르는 척 지나가 주는 것도 또 다른 방식의 응원이 된다”고 전했다.

다른 네티즌이 “한성주님 여전히 아름다워요”라고 하자, 한성주는 “유난히 잘 나왔다”고 겸손한 반응을 보였다.

5월에는 전 피겨선수 김연아와 찍은 사진도 공개했다. 고려대학교 120주년 행사에 참석한 모습이다.

한성주는 “자랑스러운 김연아 선수, 후배와 함께”라며 “언제 보아도 대단하고 대견하고 자랑스럽다”고 전했다.

이미지 확대
한성주가 소셜미디어(SNS)에서 팬들과 소통하고 있다. 한성주 틱톡 캡처
한성주가 소셜미디어(SNS)에서 팬들과 소통하고 있다. 한성주 틱톡 캡처


한성주는 지난 2023년 틱톡을 개설했으나, ID를 ‘에스더’(Esther)로 만들어 잘 알려지지 않았다.

그는 골프, 자전거 등 운동을 즐기는 모습과 강아지와 함께 한 일상 등을 공유하고 있다.

한성주는 1994년 미스코리아 진 출신이며, 1996년 SBS 아나운서로 뽑혔다.
단국대 일반대학원 보건학과에서 원예치료로 박사학위를 받았으며, 2019년 서울대병원 본원 신경과 소속 연구원으로 일했다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
