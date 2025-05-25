“예쁜 애 옆에 예쁜 애”…남보라, 미모의 배우 여동생과 ‘첫 화보’ 공개
수정 2025-05-25 16:01
입력 2025-05-25 16:01
배우 남보라가 여동생과 함께 찍은 첫 화보를 공개했다.
남보라는 지난 24일 인스타그램에 “이번 6월호 화보를 세빈이랑 함께 찍게 됐다”고 말문을 열었다.
남보라는 “동생이랑 첫 화보라 특별한 기억으로 남을 것 같다”면서 “이번 화보도 많이 사랑해달라”고 덧붙였다.
글과 함께 첨부된 여러 장의 사진과 영상에는 남보라와 동생이 함께 화보를 촬영하는 모습이 담겼다.
두 사람은 커플 의상을 입고 환하게 웃으며 카메라를 응시하고 있다. 자매답게 웃는 모습이 닮아 눈길을 끌었다.
이를 본 네티즌은 “예쁜 애 옆에 예쁜 애네”, “둘 다 정말 예쁘다” 등의 반응을 보였다.
한편 13남매의 장녀인 남보라는 지난 10일 동갑내기 사업가와 2년 열애 끝에 결혼했다.
최근 방송된 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에서 예비 신랑 외모에 대해 ‘3초 손흥민’이라고 언급하기도 했다.
KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’에서는 아이를 최대 4명까지 낳고 싶다고 밝혔다.
남보라의 동생 남세빈은 KBS Joy ‘연애의 참견’ 등에 출연하며 배우로 활동 중이다.
뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지