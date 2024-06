민희진, 양조위와 투샷 공개…알고보니 ‘각별한’ 인연

이미지 확대 어도어 민희진 대표가 홍콩 톱스타 양조위(왼쪽)와의 투샷을 공개했다. 민희진 인스타그램

민희진 어도어 대표가 홍콩 톱스타 양조위와의 투샷을 공개했다. 양조위는 지난해 뉴진스 뮤직비디오에 출연료 없이 출연한 인연이 있다.18일 민희진 대표는 자신의 인스타그램 스토리에 양조위와 함께 찍은 사진을 올리고 ‘See you soon’이라고 적었다.양조위는 지난해 7월 발매된 뉴진스의 미니 2집 트리플 타이틀곡 ‘쿨 위드 유’(Cool With You) 뮤직비디오에 짧은 분량으로 등장해 존재감을 보여줬다.민 대표가 공개한 투샷 속 양조위의 옷차림으로 보아 당시 뮤비 촬영장에서 찍은 사진으로 보인다.당시 양조위 섭외는 민희진 대표가 직접 나서서 성사했다. 민 대표는 지인을 통해 양조위에게 시나리오를 전달했고, 뮤직비디오 스토리를 확인한 양조위는 분량과 상관없이 매력적인 캐릭터에 노개런티로 출연했다.신우석 뮤직비디오 감독과 민 대표는 “카리스마 있고 존재감 있는 배우가 꼭 등장했으면 했다. 양조위가 떠올랐다”고 섭외 계기를 밝힌 바 있다.뉴스24