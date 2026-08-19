[포토] 앳하트 나현, ‘상큼 볼 콕’

세줄 요약 룰라 ‘3!4!’ 30년 만에 리메이크 발매

앳하트, 원곡 매력과 팀 색깔 동시 강조

멀티 폼 드라마 공개와 활동 목표 제시

1 / 9 이미지 확대 그룹 앳하트(AtHeart)의 나현이 19일 서울 마포구 라이즈오토그래프컬렉션에서 열린 ‘3+4!’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.8.19

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이미지 확대 그룹 앳하트(AtHeart)의 나현이 19일 서울 마포구 라이즈오토그래프컬렉션에서 열린 ‘3+4!’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.8.19

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이미지 확대 그룹 앳하트(AtHeart)의 아린이 19일 서울 마포구 라이즈오토그래프컬렉션에서 열린 ‘3+4!’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.8.19

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이미지 확대 그룹 앳하트(AtHeart)의 셔헌이 19일 서울 마포구 라이즈오토그래프컬렉션에서 열린 ‘3+4!’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.8.19

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이미지 확대 그룹 앳하트(AtHeart)의 봄이 19일 서울 마포구 라이즈오토그래프컬렉션에서 열린 ‘3+4!’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.8.19

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이미지 확대 그룹 앳하트(AtHeart)의 케이틀린이 19일 서울 마포구 라이즈오토그래프컬렉션에서 열린 ‘3+4!’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.8.19

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이미지 확대 그룹 앳하트(AtHeart)의 미치가 19일 서울 마포구 라이즈오토그래프컬렉션에서 열린 ‘3+4!’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.8.19

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이미지 확대 그룹 앳하트(AtHeart)가 19일 서울 마포구 라이즈오토그래프컬렉션에서 열린 싱글 ‘3!4!’ 발매 기념 쇼케이스에서 신곡을 선보이고 있다. 2026.8.19

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이미지 확대 그룹 앳하트(AtHeart)의 아린(왼쪽부터)과 케이틀린, 서현, 나현, 미치, 봄이 19일 서울 마포구 라이즈오토그래프컬렉션에서 열린 ‘3+4!’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.8.19

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걸그룹 앳하트가 룰라의 명곡 ‘3!4!’를 30년 만에 리메이크, ‘서머 퀸’ 등극을 예고했다.19일 오후 서울 마포구 양화로 라이즈오토그래프컬렉션에서 걸그룹 앳하트(AtHeart) ‘타임 트래블 프로젝트’의 두 번째 싱글 ‘3!4!’ 발매 기념 쇼케이스 및 멀티 폼 드라마 ‘3+4!’ 제작발표회가 진행됐다. 이 자리에서 앳하트는 신곡 ‘3!4!’의 음원과 뮤직비디오를 최초로 공개하고, 이에 대한 다양한 이야기를 들려줬다.앳하트는 19일 오후 6시 각 음악 사이트에 새 싱글 ‘3!4!’를 발매한다. ‘3!4!’는 지난 1996년 발표와 함께 대한민국을 뜨겁게 달군 룰라의 명곡을 앳하트만의 감성으로 재해석한 곡으로, 원작자인 이현도가 직접 편곡에 참여해 완성도를 끌어올렸다. 앳하트는 원곡이 지닌 뉴잭스윙 기반의 청량한 매력을 살리면서도, 특유의 트렌디한 감성을 더해 사랑스러움을 배가했다.미치는 “‘3!4!’는 워낙 유명한 곡이라 리메이크할 때도 부담이 있었다”라며 “원곡의 매력을 잘 살리면서 앳하트만의 색깔도 넣어 새로운 ‘3!4!’를 만들고 싶었다, 많이 사랑해달라”라고 당부했다. 봄도 “과거와 지금을 이어주는 프로젝트를 하고 있어서 사명감과 책임감이 있다”라고 했다.앳하트 표 ‘3!4!’는 어떨까. 나현은 “멤버마다 음색이 달라서 표현하는 방식도 달랐다”라며 “앳하트의 ‘3!4!’로 사랑스럽고 밝은 매력을 느끼실 수 있을 것”이라고 귀띔했다. 또한 서현은 “‘3!4!’ 음원이 나온다고 했을 때 채리나 선배님이 축하한다면서 음원 차트에서 꼭 1위를 했으면 좋겠다고 해주셨다”라고 그의 응원을 전했다.댄서 리아킴은 “‘3!4!’는 내 세대의 곡이다, 어릴 때 이 노래로 장기 자랑도 나갔었고 채리나님을 보면서 춤추고 싶기도 했다, 그 향수를 갖고 있는 사람”이라며 “그래서 앳하트가 이 노래를 리메이크한다고 했을 때 너무 반가웠다”라고 했다. 그러면서 퍼포먼스에 대해 “1990년대 춤 스타일과 현재 스타일이 다른데, 나는 예전 사람이라 그때 그 느낌이 좋더라, 당시 느낌을 살리는 퍼포먼스를 만들려고 했다”라며 “그래서 (안무를) 많이 바꾸지 않고 조금만 추가하는 정도로 디렉팅했다”라고 귀띔했다.신곡 ‘3!4!’를 위한 멀티 폼 드라마 ‘3+4!’(감독 남태진)도 공개를 앞두고 있다. 앳하트 멤버들과 함께 룰라 채리나, 현봉식 등이 출연해 힘을 보탠다. 이에 대해 아린은 “두 분이 출연해 주셔서 영광이다, 진심으로 감사하다”라며 “덕분에 드라마 퀄리티가 올라간 것 같다”라고 이야기했다.또한 남 감독은 멀티 폼 드라마에 출연한 앳하트와 리아킴을 치켜세우며 “젠데이아와 톰 홀랜드가 출연하고 싶다고 해도 거절했을 것”이라고 너스레를 떨었다. 이어 앳하트와 작업기에 대해 “아이돌이라 카메라를 잘 찾더라, 또 나현이 삐삐를 잘 몰라서 이걸 귀에다 댄 것이 기억에 남는다”라고 말했다.마지막으로 활동 목표에 대해 서현은 “많은 팬에게 앳하트를 알리는 게 최우선이고, 음원 차트에 진입하고 뮤직비디오 100만 뷰를 돌파하는 게 목표”라고 했다.한편 앳하트의 신곡 ‘3! 4!’는 19일 오후 6시부터 각 음악 사이트에서 감상할 수 있다.온라인뉴스부