[포토] ‘금발 인형’ 한소희

세줄 요약 한소희, ‘인턴’ 시사회서 최민식 호흡 소감 발표

원작 비교 대신 배우만의 매력과 울림 강조

불안정한 대표 캐릭터 성장과 유대 관계 고민

1 / 5 이미지 확대 배우 한소희가 4일 오후 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 영화 ‘인턴’ 언론시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다. ‘인턴’은 ‘인턴’은 론칭 3년 만에 패션계의 다크호스로 급부상한 선우(한소희 분)의 회사에 경력 37년 차 실버 인턴 기호(최민식 분)가 입사하면서 시작되는 일을 그린 작품이다. 2026.9.4

뉴스1

이미지 확대 배우 한소희가 4일 오후 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 영화 ‘인턴’ 언론시사회에 참석하고 있다. ‘인턴’은 ‘인턴’은 론칭 3년 만에 패션계의 다크호스로 급부상한 선우(한소희 분)의 회사에 경력 37년 차 실버 인턴 기호(최민식 분)가 입사하면서 시작되는 일을 그린 작품이다. 2026.9.4

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이미지 확대 배우 한소희가 4일 오후 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 영화 ‘인턴’ 언론시사회에 참석하고 있다. ‘인턴’은 ‘인턴’은 론칭 3년 만에 패션계의 다크호스로 급부상한 선우(한소희 분)의 회사에 경력 37년 차 실버 인턴 기호(최민식 분)가 입사하면서 시작되는 일을 그린 작품이다. 2026.9.4

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이미지 확대 배우 한소희가 4일 오후 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 영화 ‘인턴’ 언론시사회에 참석하고 있다. ‘인턴’은 ‘인턴’은 론칭 3년 만에 패션계의 다크호스로 급부상한 선우(한소희 분)의 회사에 경력 37년 차 실버 인턴 기호(최민식 분)가 입사하면서 시작되는 일을 그린 작품이다. 2026.9.4

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이미지 확대 배우 한소희가 4일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 ‘인턴’ 언론시사회에 참석하고 있다. 2026.9.4

연합뉴스

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배우 한소희가 ‘인턴’에서 최민식과 호흡을 맞춘 소감을 밝혔다.4일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 진행된 영화 ‘인턴’ 언론시사회에는 김도영 감독과 배우 최민식, 한소희, 김준한, 류혜영이 참석해 이야기를 나눴다.이날 자리에서 한소희는 “원작에서 봤던 (로버트 드 니로의) 연기는 민식 선배님에게서 보이지 않았다”며 “민식 선배님만의 사랑스러운 스타일이 있었기 때문에 원작 배우와 민식 선배님을 감히 비교할 건 아니다”라고 강조했다.또한 “민식 선배님의 가장 큰 울림이 있었던 부분은 마지막 부분인데 그 신만큼은 감히 말씀드리자면 원작에서는 볼 수 없었던 그림이 아닐까 했다”고 자신했다.자신의 캐릭터에 대해서는 “불안정함에서 어떻게 성장하느냐 포인트를 잡았다”며 “‘인턴’이 사람들 속에서 벌어지는 일이기 때문에 어떻게 하면 각각의 인물들에 맞춰서 유대 관계를 쌓을 수 있을지 고민을 많이 했다”고 설명했다. 더불어 “대표 자리에 있지만 많은 것을 짊어지고 살아가는, 굉장히 어리고 서툰 한 여성의 심정을 이해해 보려고 노력했을 때 예전에 꿈을 향해 열심히 달려가던 걸 떠올렸다”고 덧붙였다.한편 ‘인턴’은 론칭 3년 만에 패션계의 다크호스로 급부상한 선우(한소희 분)의 회사에 경력 37년 차 실버 인턴 기호(최민식 분)가 입사하면서 시작되는 세대도 직급도 뛰어넘는 오피스 라이프를 그린 영화다. ‘82년생 김지영’(2019), ‘만약에 우리’(2025)를 연출한 김도영 감독의 신작으로, 오는 16일 개봉한다.온라인뉴스부