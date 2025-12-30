예고편만 떴는데…공개 하루만에 ‘1억8150만뷰’ 찍은 영화

이미지 확대 영화 ‘악마는 프라다를 입는다 2’ 예고편

영화 ‘악마는 프라다를 입는다’의 20년 만의 후속작 ‘악마는 프라다를 입는다 2’가 최근 공개한 티저 예고편으로 2025년 가장 많이 본 영화 예고편 1위에 올랐다.최근 미국 경제 전문지 포브스에 따르면 ‘악마는 프라다를 입는다 2’의 티저 예고편은 지난 11월 12일(현지 시각) 처음 공개된 후 24시간 만에 1억 8150만 뷰를 기록하며 2025년 최고 조회수를 달성, 올해 가장 많이 본 영화 예고편에 등극했다.또한 데이터 분석 업체 웨이브 매트릭스(WaveMatrix)가 15년간 추적해 온 통계 기준으로 공개 24시간 내 역대 가장 많이 본 코미디 영화 예고편이라는 신기록까지 세우며 2026년 최고 기대작다운 위엄을 보여줬다.오는 2026년 4월 개봉을 확정한 ‘악마는 프라다를 입는다 2’는 전 세계 박스오피스 3억 2600만 달러(4676억 4700만 원) 이상의 흥행 수익을 거두며 2006년 개봉 당시 센세이션을 일으켰던 ‘악마는 프라다를 입는다’의 후속작이다. ‘악마는 프라다를 입는다는’ 화려한 패션 업계의 치열한 이면을 그리며 눈을 뗄 수 없는 패션 아이템과 감각적인 스타일링은 물론, 누구나 한 번쯤 겪었을 사회 초년생의 성장 서사를 탄탄한 스토리텔링으로 풀어내 지금까지도 대중들의 인생작으로 회자되고 있다.특히 이번 2편에서는 메릴 스트립과 앤 해서웨이를 비롯해 에밀리 블런트, 스탠리 투치까지 전작의 흥행을 이끌었던 주역들이 20년 만에 다시 뭉쳐 뜨거운 관심이 집중되고 있다. 또한 데이비드 프랭클 감독이 다시 메가폰을 잡았고, 엘린 브로쉬 멕켄나가 각본을, 카렌 로젠펠트가 제작을 맡는 등 원작의 핵심 제작진이 총출동해 기대감을 더하고 있다.‘악마는 프라다는 입는다 2’는 내년 4월 극장 개봉 예정이다.뉴스1