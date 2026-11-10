연예 해외연예 [포토] ‘매혹적인’ 에보니 파워 100 갈라 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/foreigncountryN/2026/11/10/20261110500312 URL 복사 댓글 0 수정 2026-11-10 16:47 입력 2026-11-10 16:47 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 10 이미지 확대 카이다 보스가 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 할리우드 팔라디움(Hollywood Palladium)에서 열린 ‘2026 에보니 파워 100 갈라(2026 Ebony Power 100 Gala)’에 참석해 포즈를 취하고 있다. 게티 AFP 연합뉴스 이미지 확대 카이다 리스 보스가 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 할리우드 팔라디움(Hollywood Palladium)에서 열린 ‘2026 에보니 파워 100 갈라(2026 Ebony Power 100 Gala)’에 참석해 포즈를 취하고 있다. 로이터 연합뉴스 이미지 확대 카렌 피트먼이 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 할리우드 팔라디움(Hollywood Palladium)에서 열린 ‘2026 에보니 파워 100 갈라(2026 Ebony Power 100 Gala)’에 참석해 포즈를 취하고 있다. 로이터 연합뉴스 이미지 확대 시에라 데이비스가 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 할리우드 팔라디움(Hollywood Palladium)에서 열린 ‘2026 에보니 파워 100 갈라(2026 Ebony Power 100 Gala)’에 참석해 포즈를 취하고 있다. 게티 AFP 연합뉴스 이미지 확대 시에라 데이비스가 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 할리우드 팔라디움(Hollywood Palladium)에서 열린 ‘2026 에보니 파워 100 갈라(2026 Ebony Power 100 Gala)’에 참석해 포즈를 취하고 있다. 로이터 연합뉴스 이미지 확대 마르사이 마틴이 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 할리우드 팔라디움(Hollywood Palladium)에서 열린 ‘2026 에보니 파워 100 갈라(2026 Ebony Power 100 Gala)’에 참석해 포즈를 취하고 있다. 로이터 연합뉴스 이미지 확대 첼리 비생트가 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 할리우드 팔라디움(Hollywood Palladium)에서 열린 ‘2026 에보니 파워 100 갈라(2026 Ebony Power 100 Gala)’에 참석해 포즈를 취하고 있다. 로이터 연합뉴스 이미지 확대 자나 크레이그가 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 할리우드 팔라디움(Hollywood Palladium)에서 ‘2026 에보니 파워 100 갈라(2026 Ebony Power 100 Gala)’에 참석해 포즈를 취하고 있다. 로이터 연합뉴스 이미지 확대 트리니티 테이텀이 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 할리우드 팔라디움(Hollywood Palladium)에서 열린 ‘2026 에보니 파워 100 갈라(2026 Ebony Power 100 Gala)’에 참석해 포즈를 취하고 있다. 로이터 연합뉴스 이미지 확대 코코 존스가 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 할리우드 팔라디움(Hollywood Palladium)에서 열린 ‘2026 에보니 파워 100 갈라(2026 Ebony Power 100 Gala)’에 참석해 포즈를 취하고 있다. 로이터 연합뉴스 카이다 보스가 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 할리우드 팔라디움(Hollywood Palladium)에서 열린 ‘2026 에보니 파워 100 갈라(2026 Ebony Power 100 Gala)’에 참석해 포즈를 취하고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 행사가 열린 도시는 어디인가? 로스앤젤레스 뉴욕