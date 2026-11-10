[포토] ‘매혹적인’ 에보니 파워 100 갈라

1 / 10 이미지 확대 카이다 보스가 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 할리우드 팔라디움(Hollywood Palladium)에서 열린 ‘2026 에보니 파워 100 갈라(2026 Ebony Power 100 Gala)’에 참석해 포즈를 취하고 있다. 게티 AFP 연합뉴스

이미지 확대 카이다 리스 보스가 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 할리우드 팔라디움(Hollywood Palladium)에서 열린 ‘2026 에보니 파워 100 갈라(2026 Ebony Power 100 Gala)’에 참석해 포즈를 취하고 있다. 로이터 연합뉴스

이미지 확대 카렌 피트먼이 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 할리우드 팔라디움(Hollywood Palladium)에서 열린 ‘2026 에보니 파워 100 갈라(2026 Ebony Power 100 Gala)’에 참석해 포즈를 취하고 있다. 로이터 연합뉴스

이미지 확대 시에라 데이비스가 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 할리우드 팔라디움(Hollywood Palladium)에서 열린 ‘2026 에보니 파워 100 갈라(2026 Ebony Power 100 Gala)’에 참석해 포즈를 취하고 있다. 게티 AFP 연합뉴스

이미지 확대 시에라 데이비스가 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 할리우드 팔라디움(Hollywood Palladium)에서 열린 ‘2026 에보니 파워 100 갈라(2026 Ebony Power 100 Gala)’에 참석해 포즈를 취하고 있다. 로이터 연합뉴스

이미지 확대 마르사이 마틴이 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 할리우드 팔라디움(Hollywood Palladium)에서 열린 ‘2026 에보니 파워 100 갈라(2026 Ebony Power 100 Gala)’에 참석해 포즈를 취하고 있다. 로이터 연합뉴스

이미지 확대 첼리 비생트가 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 할리우드 팔라디움(Hollywood Palladium)에서 열린 ‘2026 에보니 파워 100 갈라(2026 Ebony Power 100 Gala)’에 참석해 포즈를 취하고 있다. 로이터 연합뉴스

이미지 확대 자나 크레이그가 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 할리우드 팔라디움(Hollywood Palladium)에서 ‘2026 에보니 파워 100 갈라(2026 Ebony Power 100 Gala)’에 참석해 포즈를 취하고 있다. 로이터 연합뉴스

이미지 확대 트리니티 테이텀이 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 할리우드 팔라디움(Hollywood Palladium)에서 열린 ‘2026 에보니 파워 100 갈라(2026 Ebony Power 100 Gala)’에 참석해 포즈를 취하고 있다. 로이터 연합뉴스

이미지 확대 코코 존스가 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 할리우드 팔라디움(Hollywood Palladium)에서 열린 ‘2026 에보니 파워 100 갈라(2026 Ebony Power 100 Gala)’에 참석해 포즈를 취하고 있다. 로이터 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

카이다 보스가 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 할리우드 팔라디움(Hollywood Palladium)에서 열린 ‘2026 에보니 파워 100 갈라(2026 Ebony Power 100 Gala)’에 참석해 포즈를 취하고 있다.온라인뉴스부