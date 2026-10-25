연예 해외연예 [포토] 로마 레드카펫 빛낸 스타들 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/foreigncountryN/2026/10/25/20261025500058 URL 복사 댓글 0 수정 2026-10-25 16:24 입력 2026-10-25 16:24 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 6 이미지 확대 킴 카다시안이 24일(현지시간) 이탈리아 로마에서 열린 제21회 로마 영화제에서 드라마 ‘올즈 페어’(All’s Fair) 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 킴 카다시안이 24일(현지시간) 이탈리아 로마에서 열린 제21회 로마 영화제에서 드라마 ‘올즈 페어’(All’s Fair) 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 영화배우 소니아 아마르가 지난 22일(현지시간) 이탈리아 로마에서 열린 제21회 로마 영화제에서 영화 ‘미, 유’(Me, You) 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 영화배우 나오미 왓츠가 24일(현지시간) 이탈리아 로마에서 열린 제21회 로마 영화제에서 드라마 ‘올즈 페어’(All’s Fair) 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 영화배우 사라 폴슨이 24일(현지시간) 이탈리아 로마에서 열린 제21회 로마 영화제에서 드라마 ‘올즈 페어’(All’s Fair) 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 영화배우 샤를로트 갱스부르가 24일(현지시간) 이탈리아 로마에서 열린 제21회 로마 영화제에서 영화 ‘리버런’(Riverrun) 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 영화배우 등 스타이 24일(현지시간) 이탈리아 로마에서 열린 제21회 로마국제영화제 시사회 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.이날 배우들은 각자의 개성을 살린 화려한 의상과 세련된 스타일로 현장을 빛내며 영화 팬들과 취재진의 시선을 사로잡았다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 행사가 열린 장소는 어디인가? 로마 밀라노