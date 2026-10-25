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[포토] 로마 레드카펫 빛낸 스타들

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수정 2026-10-25 16:24
입력 2026-10-25 16:24
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영화배우 등 스타이 24일(현지시간) 이탈리아 로마에서 열린 제21회 로마국제영화제 시사회 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.

이날 배우들은 각자의 개성을 살린 화려한 의상과 세련된 스타일로 현장을 빛내며 영화 팬들과 취재진의 시선을 사로잡았다.

온라인뉴스부
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