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[포토] ‘베스트 팝’ 블핑 리사, 美 MTV VMA서 수상

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수정 2026-09-28 11:02
입력 2026-09-28 10:50
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블랙핑크 리사가 27일(현지 시간) 미 캘리포니아주 로스앤젤레스의 피코크 극장에서 열린 2026 MTV 비디오 뮤직 어워즈(MTV VMA)에서 ‘베스트 팝’ 상을 받고 트로피를 들어 올리고 있다.

리사는 싱글 ‘드림(Dream, feat. 사카구치 켄타로)’으로 ‘베스트 팝’ 상을 받았다.

온라인뉴스부
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