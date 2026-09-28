[포토] ‘베스트 팝’ 블핑 리사, 美 MTV VMA서 수상

1 / 10 이미지 확대 블랙핑크 리사가 27일(현지 시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 피코크 극장에서 열린 2026 MTV 비디오 뮤직 어워즈(MTV VMA)에참석해 포즈를 취하고 있다. 로이터 연합뉴스

이미지 확대 블랙핑크 리사가 27일(현지 시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 피코크 극장에서 열린 2026 MTV 비디오 뮤직 어워즈(MTV VMA)에참석해 포즈를 취하고 있다. UPI 연합뉴스

이미지 확대 블랙핑크 리사가 27일(현지 시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 피코크 극장에서 열린 2026 MTV 비디오 뮤직 어워즈(MTV VMA)에참석해 포즈를 취하고 있다. AP 연합뉴스

이미지 확대 블랙핑크 리사가 27일(현지 시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 피코크 극장에서 열린 2026 MTV 비디오 뮤직 어워즈(MTV VMA)에서 공연하고 있다. 게티 AFP 연합뉴스

이미지 확대 ‘베스트 팝’ 트로피 들어 올린 블랙핑크 리사 블랙핑크 리사가 27일(현지 시간) 미 캘리포니아주 로스앤젤레스의 피코크 극장에서 열린 2026 MTV 비디오 뮤직 어워즈(MTV VMA)에서 ‘베스트 팝’ 상을 받고 트로피를 들어 올리고 있다. 리사는 싱글 ‘드림(Dream, feat. 사카구치 켄타로)’으로 ‘베스트 팝’ 상을 받았다. 2026.09.28. AP 뉴시스

이미지 확대 레이 아미가 27일(현지 시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 피코크 극장에서 열린 2026 MTV 비디오 뮤직 어워즈(MTV VMA)에 참석해 포즈를 취하고 있다. 로이터 연합뉴스

이미지 확대 헤일리 칼릴이 27일(현지 시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 피코크 극장에서 열린 2026 MTV 비디오 뮤직 어워즈(MTV VMA)에 참석해 포즈를 취하고 있다. 로이터 연합뉴스

이미지 확대 테일러 스위프트가 27일(현지 시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 피코크 극장에서 열린 2026 MTV 비디오 뮤직 어워즈(MTV VMA)에 참석해 포즈를 취하고 있다. AFP 연합뉴스

이미지 확대 패리스 힐튼이 27일(현지 시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 피코크 극장에서 열린 2026 MTV 비디오 뮤직 어워즈(MTV VMA)에 참석해 포즈를 취하고 있다. 게티 AFP 연합뉴스

이미지 확대 토리 딜이 27일(현지 시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 피코크 극장에서 열린 2026 MTV 비디오 뮤직 어워즈(MTV VMA)에 참석해 포즈를 취하고 있다. UPI 연합뉴스

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블랙핑크 리사가 27일(현지 시간) 미 캘리포니아주 로스앤젤레스의 피코크 극장에서 열린 2026 MTV 비디오 뮤직 어워즈(MTV VMA)에서 ‘베스트 팝’ 상을 받고 트로피를 들어 올리고 있다.리사는 싱글 ‘드림(Dream, feat. 사카구치 켄타로)’으로 ‘베스트 팝’ 상을 받았다.온라인뉴스부