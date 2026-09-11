[포토] 여신들의 베니스 레드카펫

1 / 7 이미지 확대 니마 베나티가 10일(현지시간) 베니스 리도에서 열린 제83회 베니스 국제 영화제 경쟁 부문 진출작 ‘Un peu avant Minuit’ 상영회의 레드카펫 행사에 참석하고 있다. AFP 연합뉴스

이미지 확대 니마 베나티가 10일(현지시간) 이탈리아 베니스에서 열린 제83회 베니스 국제 영화제 경쟁 부문 초청작 “원 미닛 투 미드나잇(One Minute to Midnight)” 상영회의 레드카펫 포토월에서 포즈를 취하고 있다. 로이터 연합뉴스

이미지 확대 니마 베나티가 10일(현지시간) 이탈리아 베니스에서 열린 제83회 베니스 국제 영화제 경쟁 부문 초청작 “원 미닛 투 미드나잇(One Minute to Midnight)” 상영회의 레드카펫 포토월에서 포즈를 취하고 있다. 로이터 연합뉴스

이미지 확대 카를라 소피아 가스콘이 10일(현지시간) 이탈리아 베니스에서 열린 제83회 베니스 국제 영화제 영화 ‘어 미닛 투 미드나잇(A Minute to Midnight)’ 레드카펫에서 사진작가들을 향해 포즈를 취하고 있다. AP 연합뉴스

이미지 확대 카를라 소피아 가스콘이 10일(현지시간) 이탈리아 베니스에서 열린 제83회 베니스 국제 영화제 영화 ‘어 미닛 투 미드나잇(A Minute to Midnight)’ 레드카펫에서 사진작가들을 향해 포즈를 취하고 있다. AP 연합뉴스

이미지 확대 안토넬라 피오르델리시가 10일(현지시간) 이탈리아 베니스에서 열린 제83회 베니스 국제 영화제 영화 ‘어 미닛 투 미드나잇(A Minute to Midnight)’ 레드카펫에서 사진작가들을 향해 포즈를 취하고 있다. AP 연합뉴스

이미지 확대 이탈리아 배우 세레나 로시가 10일(현지시간) 이탈리아 베니스에서 열린 제83회 베니스 국제영화제에서 영화 ‘스케르제토(Scherzetto)’ 프리미어 행사에 참석하고 있습니다. 이 영화는 9월 2일부터 12일까지 열리는 이번 영화제에서 비경쟁 부문으로 초청됐다. EPA 연합뉴스

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니마 베나티가 10일(현지시간) 베니스 리도에서 열린 제83회 베니스 국제 영화제 경쟁 부문 진출작 ‘Un peu avant Minuit’ 상영회의 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.온라인뉴스부