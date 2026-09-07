[포토] ‘시선강탈’ 베니스레드카펫

1 / 11 이미지 확대 카메라 향해 포즈 취한 조여정 배우 조여정이 6일(현지 시간) 이탈리아 베네치아에서 열린 제83회 베니스국제영화제 영화 ‘가능한 사랑’ 레드카펫 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.09.07. AP 뉴시스

이미지 확대 배우 조여정이 6일(현지 시간) 이탈리아 베네치아에서 열린 제83회 베니스국제영화제 영화 ‘가능한 사랑’ 레드카펫 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.09.07. AFP 연합뉴스

이미지 확대 이리나 샤크가 6일(현지시간) 이탈리아 베니스에서 열린 제83회 베니스 국제영화제 영화 ‘더 에코 챔버(The Echo Chamber)’ 레드카펫에서 포토그래퍼들을 향해 포즈를 취하고 있다. AP 연합뉴스

이미지 확대 이리나 샤크가 6일(현지시간) 이탈리아 베니스에서 열린 제83회 베니스 국제영화제 영화 ‘더 에코 챔버(The Echo Chamber)’ 레드카펫에서 포토그래퍼들을 향해 포즈를 취하고 있다. 로이터 연합뉴스

이미지 확대 브라질 출신 배우이자 영화 ‘옴브레 알 아구아(Hombre Al Agua)’의 출연진인 데보라 나시멘투(Debora Nascimento)가 6일(현지시간) 베니스 리도에서 열린 제83회 베니스 국제영화제 경쟁 부문 진출작 ‘더 에코 챔버(The Echo Chamber)’ 상영 전 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. AFP 연합뉴스

이미지 확대 브라질 출신 배우이자 영화 ‘옴브레 알 아구아(Hombre Al Agua)’의 출연진인 데보라 나시멘투(Debora Nascimento)가 6일(현지시간) 베니스 리도에서 열린 제83회 베니스 국제영화제 경쟁 부문 진출작 ‘더 에코 챔버(The Echo Chamber)’ 상영 전 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. AFP 연합뉴스

이미지 확대 멕시코 배우 에스메랄다 피멘텔이 6일(현지시간) 이탈리아 베니스에서 열린 제83회 베니스 국제영화제에서 영화 ‘옴브레 알 아구아(Hombre al agua)’ 시사회장에 참석하고 있다. 이 영화는 2026년 9월 2일부터 12일까지 열리는 이번 영화제에서 비경쟁 부문으로 초청됐다. EPA 연합뉴스

이미지 확대 베비 렉사가 6일(현지시간) 이탈리아 베니스에서 열린 제83회 베니스 국제영화제 기간 중 에이즈 연구 재단(amfAR) 갈라 행사에 도착해 포토그래퍼들을 향해 포즈를 취하고 있다. AP 연합뉴스

이미지 확대 소피아 레징이 6일(현지시간) 이탈리아 베니스에서 열린 제83회 베니스 국제영화제 기간 중 에이즈 연구 재단(amfAR) 갈라 행사에 도착해 포토그래퍼들을 향해 포즈를 취하고 있다. AP 연합뉴스

이미지 확대 영화 ‘가능한 사랑’ 레드카펫에 선 전도연 배우 전도연이 6일(현지 시간) 이탈리아 베네치아에서 열린 제83회 베니스국제영화제 영화 ‘가능한 사랑’ 레드카펫 행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.09.07. AP 뉴시스

이미지 확대 ‘가능한 사랑’ 출연진과 포즈 취한 이창동 감독이창동(왼쪽) 감독이 6일(현지 시간) 이탈리아 베네치아에서 열린 제83회 베니스국제영화제 영화 ‘가능한 사랑’ 레드카펫 행사에서 출연진과 함께 포즈를 취하고 있다. 왼쪽부터 배우 설경구, 전도연, 조여정, 조인성. 2026.09.07. AP 뉴시스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

배우 조여정이 6일(현지 시간) 이탈리아 베네치아에서 열린 제83회 베니스국제영화제 영화 ‘가능한 사랑’ 레드카펫 행사에서 포즈를 취하고 있다.온라인뉴스부