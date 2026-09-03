[포토] 탱고 세계선수권대회

1 / 5 이미지 확대 2일(현지시간) 아르헨티나 부에노스아이레스에서 열린 탱고 세계 선수권 대회 스테이지 부문 결선에서 니콜라스 셸(오른쪽)과 나이르 스친카(왼쪽)가 춤을 추고 있다. EPA 연합뉴스

이미지 확대 2일(현지시간) 아르헨티나 부에노스아이레스에서 열린 탱고 세계 선수권 대회(Tango World Championship)의 스테이지 부문에서 우승한 뒤 나이르 스친카와 니콜라스 셸이 춤을 추고 있다. AP 연합뉴스

이미지 확대 2일(현지시간) 아르헨티나 부에노스아이레스에서 열린 탱고 세계 선수권 대회(The Tango World Championship BA 2026) 스테이지 부문에서 탱고 댄서 파브리시오 무뇨스 로페스와 페데리카 토바레스가 경연을 펼치고 있습니다. 로이터 연합뉴스

이미지 확대 2일(현지시간) 아르헨티나 부에노스아이레스에서 열린 탱고 세계 선수권 대회 스테이지 부문에서 나이르 스친카와 니콜라스 셸이 경연을 펼치고 있습니다. AP 연합뉴스

이미지 확대 1일(현지시간) 아르헨티나 부에노스아이레스에서 열린 탱고 세계 선수권 대회 살롱 부문 경선 중 댄서들이 탱고 시범 공연을 펼치고 있습니다. AP 연합뉴스

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2일(현지시간) 아르헨티나 부에노스아이레스에서 열린 탱고 세계 선수권 대회 스테이지 부문 결선에서 니콜라스 셸(오른쪽)과 나이르 스친카(왼쪽)가 춤을 추고 있다.온라인뉴스부