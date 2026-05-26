[포토] ‘환상적인 무대’
수정 2026-05-26 14:09
입력 2026-05-26 14:05
세줄 요약
- 방탄소년단, AMA 올해의 아티스트 수상
- 배드 버니·스위프트 제치고 3관왕 달성
- RM·지민, 아미 향한 감사와 사랑 전함
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그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 3대 대중음악 시상식인 ‘아메리칸 뮤직 어워즈’(AMA)에서 통산 두 번째로 대상에 해당하는 ‘올해의 아티스트’(Artist Of The Year)를 수상했다.
방탄소년단은 25일(현지시간) 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 이 시상식에서 배드 버니, 브루노 마스, 저스틴 비버, 레이디 가가, 테일러 스위프트 등 쟁쟁한 후보들을 제치고 ‘올해의 아티스트’ 트로피를 품에 안았다.
방탄소년단은 이날 ‘올해의 아티스트’를 비롯해 ‘송 오브 더 서머’와 ‘베스트 남성 K팝 아티스트’까지 총 3관왕에 올랐다.
‘아메리칸 뮤직 어워즈’는 ‘그래미 어워즈’·‘빌보드 뮤직 어워즈’(BBMA)와 함께 미국의 3대 대중음악 시상식으로 꼽힌다. 팬 투표를 통해 부문별 수상자를 가린다.
방탄소년단은 2021년 11월 영어 히트곡 ‘버터’(Butter)로 아시아 가수 최초로 ‘올해의 아티스트’를 수상했다.
군 공백기 이후 지난 3월 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)을 발매한 이들은 2개월 만에 미국 대형 음악 시상식에서 두 번째 대상의 영예를 안았다.
리더 RM은 “‘아미’(팬덤명)가 한 번 더 만들어냈다”며 “모든 멤버가 군 복무를 마친 뒤 한 번 더 이 소중한 상을 받는 영광을 주셔서 감사하다”고 소감을 밝혔다.
이어 “지난 13년을 함께한 전 세계의 아미에게 우리의 가장 큰 감사를 언제나처럼 전한다”며 “너무 감사하다”고 말했다.
지민은 “콘서트 투어에 참여해주고 모든 도시에서 사랑을 주셔서 감사하다”고 영어로 말한 뒤 “늘 응원과 사랑을 주는 아미 여러분 정말 감사하고 사랑한다”고 한국어로도 소감을 전하며 90도로 고개를 숙였다.
또한 하이브의 한미 합작 걸그룹 캣츠아이는 신인상, ‘브레이크스루 팝 아티스트’, ‘베스트 뮤직비디오’ 등 총 3관왕을 차지했다. 이들은 ‘핑키 업’(PINKY UP)을 선보이는 무대도 꾸몄다.
멤버 소피아는 “우리의 문화를 세계적인 규모로 선보일 수 있게 영감을 준 방탄소년단에게 오늘 밤 특별한 감사를 전하고 싶다”고 말했다.
한국인 멤버 윤채는 우리말로 “멤버들과 이 순간을 함께해 너무 감사하다”고 말하고서 영어로 “자부심을 위해 우리들의 문화를 계속 표현해 나가겠다”고 강조했다.
아울러 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널 사운드트랙(OST) ‘골든’(Golden)은 ‘올해의 노래’(송 오브 더 이어), ‘베스트 보컬 퍼포먼스’, ‘베스트 팝 송’을 차지했다. ‘케이팝 데몬 헌터스’가 ‘베스트 사운드트랙’에 선정되면서 이 영화는 총 4개의 트로피를 가져갔다.
극 중 가상 걸그룹 헌트릭스의 노래를 부른 한국계 미국인 가수 이재(EJAE)와 레이 아미가 시상식에 참석해 트로피를 품에 안았다. 헌트릭스로 노래한 또 다른 가수 오드리 누나는 시상식에 불참했다.
이재는 “이 노래와 영화는 팬들 덕분에 큰 힘을 얻었다”며 “혼문을 닫았다. 팬들과 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 팀에게 감사하다”고 소감을 밝혔다.
‘베스트 여성 K팝 아티스트’는 걸그룹 트와이스에게 돌아갔다.
온라인뉴스부
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