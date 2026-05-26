[포토] ‘환상적인 무대’

세줄 요약 방탄소년단, AMA 올해의 아티스트 수상

배드 버니·스위프트 제치고 3관왕 달성

RM·지민, 아미 향한 감사와 사랑 전함

1 / 9 이미지 확대 카롤 G가 25일(현지시간) 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 ‘아메리칸 뮤직 어워즈’(American Music Awards)에서 공연을 하고 있다.

로이터 연합뉴스

이미지 확대 멜라니 마르티네즈가 25일(현지시간) 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 ‘아메리칸 뮤직 어워즈’(American Music Awards)에 참석했다.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 티나셰가 25일(현지시간) 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 ‘아메리칸 뮤직 어워즈’(American Music Awards)에 참석했다.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 힐러리 더프가 25일(현지시간) 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 ‘아메리칸 뮤직 어워즈’(American Music Awards)에 참석했다.

EPA 연합뉴스

이미지 확대 테야나 테일러가 25일(현지시간) 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 ‘아메리칸 뮤직 어워즈’(American Music Awards)에 참석했다.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 방탄소년단(BTS)이 25일(현지시간) 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 ‘아메리칸 뮤직 어워즈’(American Music Awards)에서 ‘송오브더서머’ 상을 받고 있다.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 캣츠아이가 25일(현지시간) 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 ‘아메리칸 뮤직 어워즈’(American Music Awards)에서 공연을 하고 있다.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 푸시캣 돌스가 25일(현지시간) 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 ‘아메리칸 뮤직 어워즈’(American Music Awards)에서 공연을 하고 있다.

로이터 연합뉴스

이미지 확대 이재가 25일(현지시간) 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 ‘아메리칸 뮤직 어워즈’(American Music Awards)에서 케이팝 데몬 헌터스 오리지널사운드트랙(OST)로 ‘올해의 노래’, ‘베스트 팝 송’, ‘베스트 보컬 퍼포먼스’ ‘베스트 사운드트랙’을 수상한 후 프레스룸에서 포즈를 취하고 있다.

AFP 연합뉴스

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그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 3대 대중음악 시상식인 ‘아메리칸 뮤직 어워즈’(AMA)에서 통산 두 번째로 대상에 해당하는 ‘올해의 아티스트’(Artist Of The Year)를 수상했다.방탄소년단은 25일(현지시간) 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 이 시상식에서 배드 버니, 브루노 마스, 저스틴 비버, 레이디 가가, 테일러 스위프트 등 쟁쟁한 후보들을 제치고 ‘올해의 아티스트’ 트로피를 품에 안았다.방탄소년단은 이날 ‘올해의 아티스트’를 비롯해 ‘송 오브 더 서머’와 ‘베스트 남성 K팝 아티스트’까지 총 3관왕에 올랐다.‘아메리칸 뮤직 어워즈’는 ‘그래미 어워즈’·‘빌보드 뮤직 어워즈’(BBMA)와 함께 미국의 3대 대중음악 시상식으로 꼽힌다. 팬 투표를 통해 부문별 수상자를 가린다.방탄소년단은 2021년 11월 영어 히트곡 ‘버터’(Butter)로 아시아 가수 최초로 ‘올해의 아티스트’를 수상했다.군 공백기 이후 지난 3월 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)을 발매한 이들은 2개월 만에 미국 대형 음악 시상식에서 두 번째 대상의 영예를 안았다.리더 RM은 “‘아미’(팬덤명)가 한 번 더 만들어냈다”며 “모든 멤버가 군 복무를 마친 뒤 한 번 더 이 소중한 상을 받는 영광을 주셔서 감사하다”고 소감을 밝혔다.이어 “지난 13년을 함께한 전 세계의 아미에게 우리의 가장 큰 감사를 언제나처럼 전한다”며 “너무 감사하다”고 말했다.지민은 “콘서트 투어에 참여해주고 모든 도시에서 사랑을 주셔서 감사하다”고 영어로 말한 뒤 “늘 응원과 사랑을 주는 아미 여러분 정말 감사하고 사랑한다”고 한국어로도 소감을 전하며 90도로 고개를 숙였다.또한 하이브의 한미 합작 걸그룹 캣츠아이는 신인상, ‘브레이크스루 팝 아티스트’, ‘베스트 뮤직비디오’ 등 총 3관왕을 차지했다. 이들은 ‘핑키 업’(PINKY UP)을 선보이는 무대도 꾸몄다.멤버 소피아는 “우리의 문화를 세계적인 규모로 선보일 수 있게 영감을 준 방탄소년단에게 오늘 밤 특별한 감사를 전하고 싶다”고 말했다.한국인 멤버 윤채는 우리말로 “멤버들과 이 순간을 함께해 너무 감사하다”고 말하고서 영어로 “자부심을 위해 우리들의 문화를 계속 표현해 나가겠다”고 강조했다.아울러 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널 사운드트랙(OST) ‘골든’(Golden)은 ‘올해의 노래’(송 오브 더 이어), ‘베스트 보컬 퍼포먼스’, ‘베스트 팝 송’을 차지했다. ‘케이팝 데몬 헌터스’가 ‘베스트 사운드트랙’에 선정되면서 이 영화는 총 4개의 트로피를 가져갔다.극 중 가상 걸그룹 헌트릭스의 노래를 부른 한국계 미국인 가수 이재(EJAE)와 레이 아미가 시상식에 참석해 트로피를 품에 안았다. 헌트릭스로 노래한 또 다른 가수 오드리 누나는 시상식에 불참했다.이재는 “이 노래와 영화는 팬들 덕분에 큰 힘을 얻었다”며 “혼문을 닫았다. 팬들과 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 팀에게 감사하다”고 소감을 밝혔다.‘베스트 여성 K팝 아티스트’는 걸그룹 트와이스에게 돌아갔다.온라인뉴스부