[포토] ‘시선 사로잡는’ 칸 레드카펫

1 / 9 이미지 확대 모델 벨라 하디드가 20일(현지시간) 프랑스 칸의 팔레 데 페스티발에서 열린 제79회 칸 국제영화제 중 영화 ‘라 바타이유 드골: 레쥬 드 페르’(De Gaulle: Tilting Iron) 시사회에 앞서 레드카펫에 도착해 포즈를 취하고 있다. UPI 연합뉴스

이미지 확대 모델 벨라 하디드가 20일(현지시간) 프랑스 칸의 팔레 데 페스티발에서 열린 제79회 칸 국제영화제 중 영화 ‘라 바타이유 드골: 레쥬 드 페르’(De Gaulle: Tilting Iron) 시사회에 참석해, 레드카펫 위에서 포즈를 취하고 있다. AP 연합뉴스

이미지 확대 이스라엘 출신 모델 바르 라파엘리(가운데)가 20일(현지시간) 프랑스 남부 칸에서 열린 제79회 칸 국제영화제 중 영화 ‘라 바타이유 드골: 레쥬 드 페르)’(De Gaulle: Tilting Iron 시사회에 참석하기 위해 도착해, 레드카펫 위에서 포즈를 취하고 있다. AFP 연합뉴스

이미지 확대 모델 겸 방송인 알렉사 청이 20일(현지시간) 프랑스 칸에서 열린 제79회 칸 국제영화제 중 영화 ‘더 맨 아이 러브’(The Man I Love) 시사회에 참석하고 있다. 이번 영화제는 2026년 5월 12일부터 23일까지 개최된다. EPA 연합뉴스

이미지 확대 20일(현지시간) 프랑스 칸에서 열린 제79회 칸 국제영화제에서 한 하객이 비경쟁 부문 초청작인 영화 ‘라 바타이유 드골: 레쥬 드 페르’(De Gaulle: Tilting Iron) 시사회에 앞서 레드카펫에 도착해 포즈를 취하고 있다. 로이터 연합뉴스

이미지 확대 배우 에스테르 에스포시토가 20일(현지시간) 프랑스 칸에서 열린 제79회 칸 국제영화제에서 비경쟁 부문 초청작인 영화 ‘라 바타이유 드골: 레쥬 드 페르’(De Gaulle: Tilting Iron) 시사회에 앞서 레드카펫에 도착해 포즈를 취하고 있다. 로이터 연합뉴스

이미지 확대 방송인 자라 맥더못이 20일(현지시간) 프랑스 남부 칸에서 열린 제79회 칸 국제영화제에서 영화 ‘드골: 틸팅 아이언’(De Gaulle: Tilting Iron) 시사회에 앞서 레드카펫에 도착해 취재진을 향해 포즈를 취하고 있다. AP 연합뉴스

이미지 확대 모델 겸 방송인 하이디 클룸이 20일(현지시간) 프랑스 남부 칸에서 열린 제79회 칸 국제영화제에서 영화 ‘드골: 틸팅 아이언’(De Gaulle: Tilting Iron) 시사회에 앞서 레드카펫에 도착해 취재진을 향해 포즈를 취하고 있다. AP 연합뉴스

이미지 확대 모델 엘라 그레이스 체르베토가 20일(현지시간) 프랑스 남부 칸에서 열린 제79회 칸 국제영화제에서 영화 ‘드골: 틸팅 아이언’(De Gaulle: Tilting Iron) 시사회에 앞서 레드카펫에 도착해 취재진을 향해 포즈를 취하고 있다. AP 연합뉴스

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모델 벨라 하디드가 20일(현지시간) 프랑스 칸의 팔레 데 페스티발에서 열린 제79회 칸 국제영화제 중 영화 ‘라 바타이유 드골: 레쥬 드 페르’(De Gaulle: Tilting Iron) 시사회에 앞서 레드카펫에 도착해 포즈를 취하고 있다.온라인뉴스부