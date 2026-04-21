[포토] 패션쇼 방불케하는 시사회 페드카펫

1 / 9 이미지 확대 슈퍼모델 하이디 클룸이 20일(현지시간) 미국 뉴욕 데이비드 게펜 홀에서 열린 영화 ‘악마는 프라다를 입는다 2’ 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 슈퍼모델 하이디 클룸이 20일(현지시간) 미국 뉴욕 데이비드 게펜 홀에서 열린 영화 ‘악마는 프라다를 입는다 2’ 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 영화배우 루시 리우가 20일(현지시간) 미국 뉴욕 데이비드 게펜 홀에서 열린 영화 ‘악마는 프라다를 입는다 2’ 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 영화배우 앤 헤서웨이가 20일(현지시간) 미국 뉴욕 데이비드 게펜 홀에서 열린 영화 ‘악마는 프라다를 입는다 2’ 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 영화배우 시몬 애슐리가 20일(현지시간) 미국 뉴욕 데이비드 게펜 홀에서 열린 영화 ‘악마는 프라다를 입는다 2’ 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 싱어송라이터 레이베이(Laufey)가 20일(현지시간) 미국 뉴욕 데이비드 게펜 홀에서 열린 영화 ‘악마는 프라다를 입는다 2’ 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 레이디 가가가 20일(현지시간) 미국 뉴욕 데이비드 게펜 홀에서 열린 영화 ‘악마는 프라다를 입는다 2’ 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 영화배우 에밀리 블런트가 20일(현지시간) 미국 뉴욕 데이비드 게펜 홀에서 열린 영화 ‘악마는 프라다를 입는다 2’ 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 영화배우 폴린 샬라메가 20일(현지시간) 미국 뉴욕 데이비드 게펜 홀에서 열린 영화 ‘악마는 프라다를 입는다 2’ 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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‘악마는 프라다를 입는다 2’에 세계적인 팝 아이콘 레이디 가가가 특별 출연한다.오는 29일 전 세계 최초 개봉하는 ‘악마는 프라다를 입는다 2’는 전설적인 패션 매거진 ‘런웨이’의 편집장 ‘미란다’(메릴 스트립 분)와 20년 만에 기획 에디터로 돌아온 ‘앤디’(앤 해서웨이 분)가 럭셔리 브랜드의 임원이 된 ‘에밀리’(에밀리 블런트 분)와 재회하고, 완전히 달라진 미디어 환경 속에서 다시 한번 패션계의 주도권을 잡기 위해 모든 커리어를 거는 이야기다.이번 속편에서 역시 메릴 스트립과 앤 해서웨이를 비롯해 에밀리 블런트, 스탠리 투치까지 전작의 흥행을 이끌었던 주역들이 20년 만에 다시 뭉쳐 기대를 모으고 있다. 또한 데이비드 프랭클 감독이 다시 메가폰을 잡았고, 엘린 브로쉬 멕켄나가 각본을, 카렌 로젠펠트가 제작을 맡는 등 원작의 핵심 제작진이 총출동해 기대감을 더하고 있다.특히 빌보드가 선정한 21세기를 대표하는 팝스타 10인에 선정되며, 음악과 패션을 넘어 시대를 대표하는 아이콘으로 자리매김한 세계적인 팝스타 레이디 가가가 특별 출연해 더욱 관심이 집중된다. 그는 뮤지션으로서 이번 작품의 OST에 참여해 도시적인 분위기를 한층 끌어올렸다. 메인 예고편에 삽입된 ‘런웨이’(Runway)는 레이디 가가와 래퍼 도이치가 함께한 오리지널 곡으로, 공개와 동시에 큰 관심을 불러모았다.여기에 뮤지션을 넘어 배우로서 영화에 깜짝 등장한다는 소식까지 더해지면서 국내외 팬들의 기대가 더욱 높아지고 있다. ‘스타 이즈 본’ ‘하우스 오브 구찌’로 각각 아카데미, 골든 글로브 여우주연상 후보에 오르며 배우로서의 역량을 입증한 만큼, 오랜만의 스크린 복귀에 이목이 집중된다. 강렬하고 파격적인 스타일로 대중문화를 선도해 온 그가 ‘악마는 프라다를 입는다 2’에서 어떤 방식으로 인상적인 등장을 선보일지 귀추가 주목된다.‘악마는 프라다를 입는다 2’는 오는 4월 29일 전 세계 최초 개봉한다.사진은 할리우드 스타들이 20일(현지시간) 미국 뉴욕 데이비드 게펜 홀에서 열린 영화 ‘악마는 프라다를 입는다 2’ 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있는 모습.온라인뉴스부