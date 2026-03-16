[포토] ‘오스카’ 스타들의 레드카펫 드레스 열전

1 / 17 이미지 확대 영화배우 겸 모델 바비 페레이라가 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스엔젤레스(LA) 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 영화배우 마이키 매드슨이 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스엔젤레스(LA) 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 영화배우 마리아 페르난다 칸디도가 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스엔젤레스(LA) 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 영화배우 로즈 번이 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스엔젤레스(LA) 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 가수 이재가 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스엔젤레스(LA) 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 영화배우 엠마 스톤이 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스엔젤레스(LA) 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 영화배우 제시 버클리가 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스엔젤레스(LA) 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 영화배우 기네스 팰트로가 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스엔젤레스(LA) 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 영화배우 데미 무어가 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스엔젤레스(LA) 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 영화배우 펠리시티 존스가 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스엔젤레스(LA) 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 영화배우 니콜 키드먼이 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스엔젤레스(LA) 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 영화배우 알바 바프티스타가 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스엔젤레스(LA) 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 영화배우 앤 해서웨이가 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스엔젤레스(LA) 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 영화배우 케이트 허드슨이 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스엔젤레스(LA) 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 마리사 맥마흔이 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스엔젤레스(LA) 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 영화배우 주리 홀이 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스엔젤레스(LA) 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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이미지 확대 영화배우 체이스 인피니티가 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스엔젤레스(LA) 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

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넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 ‘케데헌’)가 미국 아카데미(오스카) 2관왕에 오르며 시상식의 또 하나의 주인공이 됐다.올해 수상 후보 가운데 한국 작품은 없었지만, 한국적 요소를 담은 ‘케데헌’의 수상과 전통무용에 판소리가 어우러진 주제곡 ‘골든’ 무대는 K컬처의 존재감을 전 세계 영화 팬들에게 각인시켰다.‘케데헌’은 15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 장편 애니메이션상과 주제가상 등 2개 부문 수상작으로 호명됐다.공동 연출자 매기 강 감독은 “‘저와 닮은 분들’이 주인공인 이런 영화가 나오기까지 너무 오랜 시간이 걸려 미안하다”며 “이 상을 한국과 전 세계 한국인에게 바친다”는 수상 소감을 전했다.‘골든’을 부른 가수이자 공동 작사·작곡가 이재는 울먹이며 “어린 시절 사람들은 K팝을 좋아하는 저를 놀렸지만, 지금은 모두가 우리의 노래를 부른다. 자랑스럽다”고 밝혔다.이로써 ‘케데헌’은 골든글로브와 그래미, 아카데미 시상식에서 주요 상을 석권하는 쾌거를 이뤘다. 지난 1월 골든글로브 시상식에서는 애니메이션상과 주제가상을 받았고, 지난달 그래미 시상식에선 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어’(시각매체용 최우수 노래) 부문에 호명되며 K팝 장르 최초로 수상했다.수상 성과와 더불어 시상식 전부터 기대를 모았던 ‘케데헌’의 오리지널 사운드트랙(OST) ‘골든’ 무대도 화제의 중심에 섰다.공연은 한복을 입은 여성 소리꾼이 ‘케데헌’ OST ‘헌터스 만트라’의 판소리 대목인 “어둠을 밝히려 우리 노래 부르리라 / 굳건한 이 소리로 이 세상을 고치리라”를 노래하며 시작했다. 한국어 판소리 구절이 울려 퍼진 가운데 북을 연주하는 사물놀이 악사와 사자보이즈처럼 갓을 쓴 무용수 등 24명이 무대에 올라 한국 전통무용으로 퍼포먼스를 선보였다.이어 ‘케데헌’ 주인공인 헌트릭스의 보컬을 맡은 이재, 오드리 누나, 레이 아미가 ‘골든’을 열창하자 리어나도 디캐프리오, 에마 스톤 등 배우들이 응원봉을 흔들며 관람하는 모습이 포착됐다.‘원 배틀 애프터 어나더’는 작품상과 감독상(폴 토마스 앤더슨), 남우조연상(숀 펜) 등 6개 부문 수상작으로 호명되며 시상식의 주인공이 됐다.작품을 연출한 폴 토마스 앤더슨 감독은 “이번에 훌륭한 영화들이 많았다. 후보작들과 동료 감독들과 함께 훌륭한 여정의 일부가 될 수 있어 기쁘다”며 리어나도 디캐프리오, 테야나 테일러, 숀 펜 등 함께한 배우들에게 공을 돌렸다.‘원 배틀 애프터 어나더’는 작품상과 감독상, 남우조연상 외에도 각색상, 편집상, 캐스팅상까지 오스카 트로피 6개를 차지했다.이 작품은 한때 지하 조직 일원으로 활동한 밥 퍼거슨(리어나도 디캐프리오 분)이 위기에 처한 딸 샬린(채이스 인피니티)을 구하기 위해 나서는 추격 액션 블록버스터다.이민자 등 소수자를 향한 연대와 사랑을 외친 작품은 강경한 이민자 정책을 내세운 미국 도널드 트럼프 행정부를 맞아 주목받았다. 앤더슨 감독 특유의 연출력으로 추격전 장면 등이 호평받았다.‘원 배틀 애프터 어나더’는 이에 힘입어 지난 1월 미국 골든글로브 시상식에서 뮤지컬·코미디 부문 작품상, 지난달 영국 아카데미 시상식에서 작품상 등을 받으며 오스카 작품상의 유력 후보로 꼽혔다.총 16개 부문 후보에 오르며 역대 아카데미 최다 노미네이트 기록을 세운 ‘씨너스: 죄인들’은 각본상, 음악상, 촬영상, 남우주연상(마이클 B. 조던) 등 4개 부문에서 수상의 영예를 안았다.라이언 쿠글러 감독의 ‘씨너스: 죄인들’은 1930년대 미국을 배경으로 뿌리 깊은 인종차별 문제를 뱀파이어 호러와 음악을 결합해 만든 작품이다.음악 영화처럼 시작하는 전반부를 지나면 뱀파이어가 등장하면서 분위기가 극명하게 달라지고 음악과 춤, 액션이 어우러진 영화적 체험을 선사한다. 인종과 정체성을 문화와 결합하고, 인종차별이라는 주제 의식을 뱀파이어의 공격으로 보여주는 독특한 설정도 긴 여운을 남긴다.남우주연상의 영예를 안은 배우 마이클 B. 조던은 극 중 생김새는 같고 성격은 매우 다른 쌍둥이 스모크와 스택을 1인 2역으로 선보였다.일란성 쌍둥이지만 두 사람이 서로 다른 배우처럼 보일 정도로 캐릭터의 특성을 살려 연기했고, 둘 중 한 명이 뱀파이어로 변한 뒤에는 또 다른 새로운 인격을 표현해냈다.마이클 B. 조던은 남우주연상 트로피를 품에 안고 “시드니 포이티어, 덴젤 워싱턴, 핼리 베리, 제이미 폭스, 포리스트 휘터커, 윌 스미스 때문에 이 자리에 서 있을 수 있었다”며 선배 격인 흑인 배우들을 잇달아 언급했다. 이어 “계속해서 앞으로 나아가고, 할 수 있는 한 가장 멋진 모습의 나를 만들어가겠다”고 다짐했다.여우주연상은 이변 없이 ‘햄넷’의 제시 버클리가 차지했다. 그는 ‘햄넷’에서 셰익스피어의 아내 아녜스 역을 맡아 어린 아들의 죽음으로 상실의 고통을 겪는 모습을 섬세하게 연기했다.버클리의 오스카 수상은 이번이 처음이다. 그는 앞서 2022년 아카데미 시상식에서 ‘로스트 도터’로 여우조연상 후보에 올랐으나 수상하진 못했다.그는 지난 1월 열린 골든글로브 시상식에서 드라마 부문 여우주연상, 지난달 영국 아카데미 시상식에서 여우주연상 등을 받으며 일찌감치 오스카의 유력 후보로 점쳐졌다.기예르모 델 토로 감독의 넷플릭스 영화 ‘프랑켄슈타인’은 의상상과 분장상, 미술상을 모두 차지했다. 배우 제이콥 엘로디가 맡은 괴수는 여러 프랑켄슈타인 작품 가운데서도 섬세하고 아름다운 표현으로 화제가 됐다.아카데미 시상식은 수상 후보에 오르려면 극장에서 일정 기간 상영해야 한다는 조건을 내세우는데, ‘프랑켄슈타인’은 지난해 넷플릭스 공개 전 극장에서 먼저 개봉한 바 있다.작품상 후보에도 올랐던 ‘센티멘탈 밸류’는 국제 장편 영화상을 품에 안았다. 오래전 가정을 떠난 영화감독이 아내의 죽음 뒤 두 딸과 영화를 통해 대화의 물꼬를 트는 이야기로, 제78회 칸영화제에선 경쟁 부문에 초청돼 심사위원대상을 받았다.음향상은 조셉 코신스키 감독의 레이싱 영화 ‘F1: 더 무비’에 돌아갔고, 시각효과상은 ‘아바타’ 시리즈의 세 번째 작품인 ‘아바타: 불과 재’가 받았다.단편 ‘더 싱어스’와 ‘두 피플 익스체인징 설라이버’는 단편영화상을 공동 수상했다.장편 다큐멘터리상은 ‘푸틴에 반대하는 모든 사람’에, 단편 다큐멘터리상은 학교 총격 사건으로 사망한 아이들의 빈방을 기록한 ‘텅 빈 모든 방’에 돌아갔다.온라인뉴스부