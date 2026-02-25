연예 해외연예 [포토] ‘브리저튼4’ 하예린, 시사회 레드카펫 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/foreigncountryN/2026/02/25/20260225500179 URL 복사 댓글 0 수정 2026-02-25 14:34 입력 2026-02-25 14:34 1/ 5 이미지 확대 한국계 호주 배우 하예린이 24일(현지시간) 영국 런던에서 열린 넷플릭스 시리즈 ‘브리저튼(Bridgerton)’ 시즌4 파트2 시사회에 도착해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 한국계 호주 배우 하예린이 24일(현지시간) 영국 런던에서 열린 넷플릭스 시리즈 ‘브리저튼(Bridgerton)’ 시즌4 파트2 시사회에 도착해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 한국계 호주 배우 하예린(오른쪽)과 루크 톰슨이 24일(현지시간) 영국 런던에서 열린 넷플릭스 시리즈 ‘브리저튼(Bridgerton)’ 시즌4 파트2 시사회에 도착해 포즈를 취하고 있다. AP 연합뉴스 이미지 확대 한국계 호주 배우 하예린(오른쪽)과 루크 톰슨이 24일(현지시간) 영국 런던에서 열린 넷플릭스 시리즈 ‘브리저튼(Bridgerton)’ 시즌4 파트2 시사회에 도착해 포즈를 취하고 있다. AP 연합뉴스 이미지 확대 배우 제스 브라우넬이 24일(현지시간) 영국 런던에서 열린 넷플릭스 시리즈 ‘브리저튼(Bridgerton)’ 시즌4 파트2 시사회에 도착해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 한국계 호주 배우 하예린이 24일(현지시간) 영국 런던에서 열린 넷플릭스 시리즈 ‘브리저튼(Bridgerton)’ 시즌4 파트2 시사회에 도착해 포즈를 취하고 있다. ‘브리저튼’은 19세기 영국 사교계를 배경으로, 브리저튼 가문의 8남매가 진실한 사랑과 결혼을 찾아가는 과정을 보여주는 이야기를 담은 작품이다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 브리저튼 시리즈의 배경 시대는 언제인가요? 19세기 20세기