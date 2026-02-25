[포토] ‘브리저튼4’ 하예린, 시사회 레드카펫

1 / 5 이미지 확대 한국계 호주 배우 하예린이 24일(현지시간) 영국 런던에서 열린 넷플릭스 시리즈 ‘브리저튼(Bridgerton)’ 시즌4 파트2 시사회에 도착해 포즈를 취하고 있다.

한국계 호주 배우 하예린이 24일(현지시간) 영국 런던에서 열린 넷플릭스 시리즈 ‘브리저튼(Bridgerton)’ 시즌4 파트2 시사회에 도착해 포즈를 취하고 있다.‘브리저튼’은 19세기 영국 사교계를 배경으로, 브리저튼 가문의 8남매가 진실한 사랑과 결혼을 찾아가는 과정을 보여주는 이야기를 담은 작품이다.온라인뉴스부