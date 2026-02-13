[포토] 비너스의 런웨이

1 / 7 이미지 확대 모델이 12일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 뉴욕 패션위크의 일환으로 진행된 크리스찬 시리아노 2026 가을/겨울 패션쇼에서 런웨이를 걷고 있다. AP 연합뉴스

이미지 확대 모델이 12일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 뉴욕 패션위크의 일환으로 진행된 크리스찬 시리아노 2026 가을/겨울 패션쇼에서 런웨이를 걷고 있다. AP 연합뉴스

이미지 확대 모델이 12일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 크리스찬 시리아노 2026 가을/겨울 패션쇼에서 런웨이를 걷고 있다. AFP 연합뉴스

이미지 확대 모델이 12일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 크리스찬 시리아노 2026 가을/겨울 패션쇼에서 런웨이를 걷고 있다. AP 연합뉴스

이미지 확대 모델이 12일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 크리스찬 시리아노 2026 가을/겨울 패션쇼에서 런웨이를 걷고 있다. AP 연합뉴스

이미지 확대 모델이 12일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 크리스찬 시리아노 2026 가을/겨울 패션쇼에서 런웨이를 걷고 있다. AFP 연합뉴스

이미지 확대 모델이 12일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 크리스찬 시리아노 2026 가을/겨울 패션쇼에서 런웨이를 걷고 있다. AP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

모델이 12일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 뉴욕 패션위크의 일환으로 진행된 크리스찬 시리아노 2026 가을·겨울 패션쇼에서 런웨이를 걷고 있다.온라인뉴스부