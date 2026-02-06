[포토] 런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

1 / 5 이미지 확대 영화배우 마고 로비가 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

이미지 확대 영화배우 마고 로비가 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

이미지 확대 가수 찰리 xcx가 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스



이미지 확대 앨리슨 올리버가 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

이미지 확대 영화감독 에머랄드 펜넬이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

영화배우, 영화감독 등 스타들이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.온라인뉴스부