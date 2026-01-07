니콜 키드먼, 키스 어번과 이혼…재혼 19년 만에 파경

이미지 확대 키스 어번(왼쪽)과 니콜 키드먼.

AFP 뉴스1

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

할리우드 톱 배우 니콜 키드먼이 ‘그래미 상’ 수상자인 미국 컨트리 스타 키스 어번과의 결혼생활에 마침표를 찍었다.6일(현지시간) AP통신 등 외신에 따르면, 미국 테네시주 내슈빌 법원 스테파니 J. 윌리엄스 판사는 키드먼과 어번에 대한 이혼을 결정했다.두 사람은 지난 2005년 한 행사에서 처음 만났으며, 2006년 6월 호주 시드니에서 결혼했다. 그러다 지난해 9월 두 사람의 별거설이 불거지기 시작했다.윌리엄스 판사는 두 사람이 재산 분할과 자녀 양육권에 대해 합의했다며 이 같이 판결했다. “두 사람 사이에 화해할 수 없는 차이가 존재한다. 결혼 생활을 유지하는 것이 현실적으로 불가능하다”고 부연했다.키드먼과 어번 두 사람 모두 모두 법원에 나오지 않은 것으로 알려졌다. 두 사람의 대변인에게 입장을 요청하는 메시지를 보냈으나 답을 받지 못했다고 AP통신은 전했다.테네시 주에서는 미성년 자녀가 있는 부부의 경우 이혼 효력이 발생하는 데 90일의 시간이 필요하다. 키드먼과 어번은 두 십대 딸을 두고 있다.서명된 합의서에 따르면, 키드먼이 자녀들의 주 양육권을 갖는다. 두 사람은 평생 살아온 내슈빌에 계속 거주할 예정이다. 또한 두 사람 모두 양육비나 배우자 부양비는 필요하지 않다. 공동 재산은 거의 균등하게 분할된다.두 사람은 결혼 생활 내내 레드카펫에서 자주 모습을 드러내며 잉꼬부부의 모습을 보여왔다. 어번은 아내와 함께 오스카 시상식에 참석했고, 키드먼은 아카데미 컨트리 뮤직 어워즈와 같은 음악 행사에 나왔다.어번은 이번 결혼이 첫 번째 결혼, 키드먼은 재혼이었다. 키드먼은 키스 어번과의 혼인 생활 이전 톰 크루즈와 1990년 결혼해 2001년 이혼했다. 두 사람 사이의 자녀는 1남 1녀가 있다.온라인뉴스부