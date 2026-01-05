[포토] ‘크리틱스초이스’ 레드카펫 ★들

1 / 20 이미지 확대 엘르 패닝이 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 아리아나 그란데가 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

이미지 확대 아만다 사이프리드가 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.

로이터 연합뉴스

이미지 확대 아덴 조가 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

이미지 확대 이재가 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 체이스 인피니티가 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

이미지 확대 오드리 누나가 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

이미지 확대 제시카 비엘이 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.

로이터 연합뉴스

이미지 확대 레이 아미가 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 지영 유가 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.

로이터 연합뉴스

이미지 확대 메이 홍이 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.

로이터 연합뉴스

이미지 확대 미아 고스가 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.

EPA 연합뉴스

이미지 확대 사라 포스터가 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.

로이터 연합뉴스

이미지 확대 저스틴 루프가 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 에밀리아 존스가 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.

EPA 연합뉴스

이미지 확대 미셸 랜돌프가 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.

EPA 연합뉴스

이미지 확대 알리 라터가 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 오데사 아지언이 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.

EPA 연합뉴스

이미지 확대 로즈 번이 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

이미지 확대 엘르 패닝이 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AFP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국계 매기 강 감독의 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)가 북미 비평가 단체가 주관하는 권위 있는 시상식 ‘크리틱스 초이스 어워즈’에서 최우수 장편 애니메이션상과 주제가상 등 2관왕을 차지했다.넷플릭스 드라마 ‘오징어 게임’은 시즌3으로 TV 부문 외국어 시리즈상을 받았다.넷플릭스 애니메이션 영화 케데헌은 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈에서 경쟁작이었던 ‘주토피아 2’, ‘엘리오’, ‘인 유어 드림’, ‘아르코’ 등을 누르고 장편 애니메이션 부문 수상의 영예를 안았다.케데헌은 또 사운드트랙 ‘골든’으로 주제가상도 거머쥐었다.크리틱스초이스협회(CCA)는 미국과 캐나다의 방송·영화 비평가와 기자 600여명이 소속된 단체로, 이들이 매년 초 여는 크리틱스초이스 시상식에서는 영화와 TV 부문으로 나눠 우수한 작품과 배우들을 선정해 시상한다.‘오징어 게임’은 이날 시상식에서 경쟁작 ‘아카풀코’, ‘라스트 사무라이 스탠딩’ 등을 제치고 TV 부문 최우수 외국어 시리즈상을 세 번째로 수상했다.이 시상식의 TV 부문에서는 시즌 구분 없이 후보 및 수상 작품명만 공개한다.앞서 ‘오징어 게임’ 첫 번째 시즌은 2022년 크리틱스 초이스 어워즈에서 한국 드라마 최초로 TV 최우수 외국어 시리즈상을, 주연 배우 이정재는 한국 배우 최초로 드라마 시리즈 부문 남우주연상을 거머쥔 바 있다.또 지난해 시상식에서는 오징어 게임이 시즌 2로 다시 최우수 외국어 시리즈상을 받았다.한편 이번 시상식에는 박찬욱 감독의 영화 ‘어쩔수가없다’가 각색상과 외국어영화상 부문 후보에 올랐으나, 두 부문 모두 수상이 불발됐다.외국어영화상은 ‘시크릿 에이전트’에, 각색상은 ‘원 배틀 애프터 어나더’의 각본을 쓴 폴 토머스 앤더슨 감독에게 돌아갔다.‘원 배틀 애프터 어나더’는 시상식 최고상으로 꼽히는 영화 부문 작품상과 감독상도 받았다.기예르모 델 토로 감독의 영화 ‘프랑켄슈타인’은 괴물 역을 맡은 제이콥 엘로디가 남우조연상을 받은 것을 포함해 분장상, 의상상 등 4개 부문을 휩쓸었다.케데헌은 오는 11일 열리는 골든글로브 어워즈에서도 애니메이션상과 주제가상, 박스오피스 흥행상 등 3개 부문 후보에 올라 다관왕을 노린다.온라인뉴스팀