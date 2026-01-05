‘오징어 게임 3’, 美 크리틱스 초이스 외국어 시리즈 작품상 수상

이미지 확대 ‘오징어 게임3’

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘오징어 게임3’가 미국 크리틱스초이스 시상식에서 외국어 시리즈 작품상을 받았다.넷플릭스 시리즈 ‘오징어 게임3’는 4일(현지 시각) 미국 로스앤젤레스(LA) 샌타모니카에서 열린 31회 크리틱스초이스 시상식에서 ‘아카풀코’ ‘이쿠사가미:전쟁의 신’ ‘무솔리니:세기의 아들’ ‘아무도 우리를 보지 않을 때’ 등을 제치고 외국어 시리즈 작품상을 손에 넣었다.‘오징어 게임’ 시리즈가 이 행사에서 상을 받은 건 이번이 네 번째다. 2022년 외국어 시리즈 작품상과 드라마 시리즈 부문 남우주연상(이정재)를, 지난해 ‘오징어 게임2’가 외국어 시리즈 작품상을 차지했다.이 시상식은 크리틱스초이스협회(CCA)가 주관한다. 이 단체엔 북미 방송·영화 비평가·기자 약 600명이 소속돼 있다.뉴시스