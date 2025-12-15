[포토] 시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들

1 / 9 이미지 확대 영화배우 나탈리 신닉이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 린우드 던 극장에서 열린 서치라이트 픽처스의 영화 ‘더 테이터먼트 오브 앤 리’(The Testament Of Ann Lee) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

이미지 확대 영화배우 나탈리 신닉이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 린우드 던 극장에서 열린 서치라이트 픽처스의 영화 ‘더 테이터먼트 오브 앤 리’(The Testament Of Ann Lee) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

이미지 확대 영화배우 토마신 맥켄지가 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 린우드 던 극장에서 열린 서치라이트 픽처스의 영화 ‘더 테이터먼트 오브 앤 리’(The Testament Of Ann Lee) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

이미지 확대 영화배우 아만다 사이프리드가 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 린우드 던 극장에서 열린 서치라이트 픽처스의 영화 ‘더 테이터먼트 오브 앤 리’(The Testament Of Ann Lee) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

이미지 확대 영화배우 케일리 카원이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 린우드 던 극장에서 열린 서치라이트 픽처스의 영화 ‘더 테이터먼트 오브 앤 리’(The Testament Of Ann Lee) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

이미지 확대 영화배우 케일리 카원이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 린우드 던 극장에서 열린 서치라이트 픽처스의 영화 ‘더 테이터먼트 오브 앤 리’(The Testament Of Ann Lee) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

이미지 확대 영화배우 줄리아 버터스가 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 린우드 던 극장에서 열린 서치라이트 픽처스의 영화 ‘더 테이터먼트 오브 앤 리’(The Testament Of Ann Lee) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

이미지 확대 영화배우 스테이시 마틴이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 린우드 던 극장에서 열린 서치라이트 픽처스의 영화 ‘더 테이터먼트 오브 앤 리’(The Testament Of Ann Lee) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

이미지 확대 아만다 사이프리드, 토마신 맥켄지 등 할리우드 스타들이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 린우드 던 극장에서 열린 서치라이트 픽처스의 영화 ‘더 테이터먼트 오브 앤 리’(The Testament Of Ann Lee) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

아만다 사이프리드, 토마신 맥켄지 등 할리우드 스타들이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 린우드 던 극장에서 열린 서치라이트 픽처스의 영화 ‘더 테이터먼트 오브 앤 리’(The Testament Of Ann Lee) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.온라인뉴스부