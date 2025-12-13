[포토] 모니카 벨루치, 여전히 눈부신 미모

1 / 6 이미지 확대 영화배우 모니카 벨루치가 12일(현지시간) 프랑스 파리 그랑 렉스 영화관에서 티에리 프레모가 주최한 영화 예술 탄생 130주년을 기념하는 특별 상영회 “뤼미에르!(LUMIERE!)” 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

AP 연합뉴스

AFP 연합뉴스

이미지 확대 영화배우 레베카 마르데가 12일(현지시간) 프랑스 파리 그랑 렉스 영화관에서 티에리 프레모가 주최한 영화 예술 탄생 130주년을 기념하는 특별 상영회 “뤼미에르!(LUMIERE!)” 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

이미지 확대 영화배우 카멜리아 조다나가 12일(현지시간) 프랑스 파리 그랑 렉스 영화관에서 티에리 프레모가 주최한 영화 예술 탄생 130주년을 기념하는 특별 상영회 “뤼미에르!(LUMIERE!)” 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

이미지 확대 영화배우 이렌느 야곱이 12일(현지시간) 프랑스 파리 그랑 렉스 영화관에서 티에리 프레모가 주최한 영화 예술 탄생 130주년을 기념하는 특별 상영회 “뤼미에르!(LUMIERE!)” 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

모니카 벨루치,이렌느 야곱 등 영화배우들이 12일(현지시간) 프랑스 파리 그랑 렉스 영화관에서 티에리 프레모가 주최한 영화 예술 탄생 130주년을 기념하는 특별 상영회 “뤼미에르!(LUMIERE!)” 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.온라인뉴스부