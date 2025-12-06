연예 해외연예 [포토] 마릴린 먼로 100주년 행사 참석한 스타들 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/foreigncountryN/2025/12/06/20251206800004 URL 복사 댓글 0 수정 2025-12-06 18:05 입력 2025-12-06 18:05 1/ 7 이미지 확대 시드니 모로가 5일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미의 소피아 디자인 디스트릭트에서 열린 마릴린 먼로 100주년 행사(MM:100 Marilyn Monroe Centennial Kick-Off)에 참석해 포즈를 취하고 있다.AFP 연합뉴스 이미지 확대 엘리아나 캐리어가 5일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미의 소피아 디자인 디스트릭트에서 열린 마릴린 먼로 100주년 행사(MM:100 Marilyn Monroe Centennial Kick-Off)에 참석해 포즈를 취하고 있다.AFP 연합뉴스 이미지 확대 신디 프라도가 5일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미의 소피아 디자인 디스트릭트에서 열린 마릴린 먼로 100주년 행사(MM:100 Marilyn Monroe Centennial Kick-Off)에 참석해 포즈를 취하고 있다.AFP 연합뉴스 이미지 확대 조안나 마리 랑게가 5일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미의 소피아 디자인 디스트릭트에서 열린 마릴린 먼로 100주년 행사(MM:100 Marilyn Monroe Centennial Kick-Off)에 참석해 포즈를 취하고 있다.AFP 연합뉴스 이미지 확대 미셸 포사다가 5일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미의 소피아 디자인 디스트릭트에서 열린 마릴린 먼로 100주년 행사(MM:100 Marilyn Monroe Centennial Kick-Off)에 참석해 포즈를 취하고 있다.AFP 연합뉴스 이미지 확대 다니엘라 마르티네즈가 5일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미의 소피아 디자인 디스트릭트에서 열린 마릴린 먼로 100주년 행사(MM:100 Marilyn Monroe Centennial Kick-Off)에 참석해 포즈를 취하고 있다.AFP 연합뉴스 이미지 확대 알렉시아 네폴라(왼쪽)와 키키 바스(오른쪽)가 5일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미의 소피아 디자인 디스트릭트에서 열린 마릴린 먼로 100주년 행사(MM:100 Marilyn Monroe Centennial Kick-Off)에 참석해 포즈를 취하고 있다.AFP 연합뉴스 시드니 모로가 5일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미의 소피아 디자인 디스트릭트에서 열린 마릴린 먼로 100주년 행사(MM:100 Marilyn Monroe Centennial Kick-Off)에 참석해 포즈를 취하고 있다. AFP 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 행사는 마릴린 먼로의 몇 주년을 기념하는 행사인가? 100주년 50주년