[포토] 알렉사 브라이트, 초미니 블랙 비키니로 드러낸 글래머 몸매

독일 유명 인플루언서이자 모델인 알렉사 브라이트가 최근 자신의 SNS에 파란색 하늘을 배경으로 초미니 블랙 비키니를 입고 넘사벽의 라인과 용모를 과시하며 매력을 발산했다.브라이트는 독일의 유명 모델, 인플루언서로서 유명 브랜드와 협업하고 있다.Deutschland, Andi Bagues, Boda Skins Jackets 등 다양한 국제 패션, 의류, 스포츠, 메이크업, 스킨케어 및 비키니 브랜드와 작업했다.또한 글래머, 코스모폴리탄, 보그 등 세계적인 패션 매거진의 커버를 장식하며 높은 인지도를 자랑하고 있다.올해 26살인 브라이트는 2021년 ‘German Influencer Award’에 노미네이트되었으며, 2022년 포브스 선정 ‘30세 이하 영향력 있는 30명의 유럽 아티스트’에 선정되기도 했다.브라이트는 뛰어난 외모와 독특한 패션 감각으로 전 세계 팬들의 마음을 사로잡으며, 패션 애호가들과 브랜드들 사이에서 빠르게 인기를 얻었다.온라인뉴스팀