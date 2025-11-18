[포토] 할리우드 스타들의 드레스 자태

1 / 5 이미지 확대 영화배우 로즈 번이 17일(현지시간) 미국 캘리포니아주 베버리힐즈의 포시즌스 호텔 로스앤젤레스 앳 베벌리힐스에서 열린 ‘엘르 우먼 인 할리우드’(Elle Women in Hollywood) 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

이미지 확대 영화배우 겸 가수 테야나 테일러가 17일(현지시간) 미국 캘리포니아주 베버리힐즈의 포시즌스 호텔 로스앤젤레스 앳 베벌리힐스에서 열린 ‘엘르 우먼 인 할리우드’(Elle Women in Hollywood) 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

이미지 확대 영화배우 제니퍼 애니스톤이 17일(현지시간) 미국 캘리포니아주 베버리힐즈의 포시즌스 호텔 로스앤젤레스 앳 베벌리힐스에서 열린 ‘엘르 우먼 인 할리우드’(Elle Women in Hollywood) 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

이미지 확대 영화배우 에밀리 블런트가 17일(현지시간) 미국 캘리포니아주 베버리힐즈의 포시즌스 호텔 로스앤젤레스 앳 베벌리힐스에서 열린 ‘엘르 우먼 인 할리우드’(Elle Women in Hollywood) 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

이미지 확대 영화배우 셀마 블레어가 17일(현지시간) 미국 캘리포니아주 베버리힐즈의 포시즌스 호텔 로스앤젤레스 앳 베벌리힐스에서 열린 ‘엘르 우먼 인 할리우드’(Elle Women in Hollywood) 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

할리우드 스타들이 17일(현지시간) 미국 캘리포니아주 베버리힐즈의 포시즌스 호텔 로스앤젤레스 앳 베벌리힐스에서 열린 ‘엘르 우먼 인 할리우드’(Elle Women in Hollywood) 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.온라인뉴스팀