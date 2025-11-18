연예 해외연예 [포토] 할리우드 스타들의 드레스 자태 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/foreigncountryN/2025/11/18/20251118500225 URL 복사 댓글 0 수정 2025-11-18 15:25 입력 2025-11-18 15:25 1/ 5 이미지 확대 영화배우 로즈 번이 17일(현지시간) 미국 캘리포니아주 베버리힐즈의 포시즌스 호텔 로스앤젤레스 앳 베벌리힐스에서 열린 ‘엘르 우먼 인 할리우드’(Elle Women in Hollywood) 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 영화배우 겸 가수 테야나 테일러가 17일(현지시간) 미국 캘리포니아주 베버리힐즈의 포시즌스 호텔 로스앤젤레스 앳 베벌리힐스에서 열린 ‘엘르 우먼 인 할리우드’(Elle Women in Hollywood) 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 영화배우 제니퍼 애니스톤이 17일(현지시간) 미국 캘리포니아주 베버리힐즈의 포시즌스 호텔 로스앤젤레스 앳 베벌리힐스에서 열린 ‘엘르 우먼 인 할리우드’(Elle Women in Hollywood) 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 영화배우 에밀리 블런트가 17일(현지시간) 미국 캘리포니아주 베버리힐즈의 포시즌스 호텔 로스앤젤레스 앳 베벌리힐스에서 열린 ‘엘르 우먼 인 할리우드’(Elle Women in Hollywood) 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 영화배우 셀마 블레어가 17일(현지시간) 미국 캘리포니아주 베버리힐즈의 포시즌스 호텔 로스앤젤레스 앳 베벌리힐스에서 열린 ‘엘르 우먼 인 할리우드’(Elle Women in Hollywood) 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 할리우드 스타들이 17일(현지시간) 미국 캘리포니아주 베버리힐즈의 포시즌스 호텔 로스앤젤레스 앳 베벌리힐스에서 열린 ‘엘르 우먼 인 할리우드’(Elle Women in Hollywood) 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지