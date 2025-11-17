[포토] 거버너스 어워즈

1 / 7 이미지 확대 안야 테일러 조이가 16일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 레이 돌비 볼룸에서 열린 제16회 거버너스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다. AP

이미지 확대 시드니 스위니가 16일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 레이 돌비 볼룸에서 열린 제16회 거버너스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다. AP

이미지 확대 제니퍼 로페즈가 16일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 레이 돌비 볼룸에서 열린 제16회 거버너스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다. AP

이미지 확대 저니 스몰렛이 16일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 열린 영화 예술 과학 아카데미 제16회 거버너스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다. 로이터 연합뉴스

이미지 확대 제니퍼 로렌스가 16일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 레이 돌비 볼룸에서 열린 제16회 거버너스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다. AP

이미지 확대 라나 콘도르가 16일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 레이 돌비 볼룸에서 열린 제16회 거버너스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다. AP

이미지 확대 엠마 스톤이 16일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 레이 돌비 볼룸에서 열린 제16회 거버너스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다. AP

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

안야 테일러 조이가 16일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 레이 돌비 볼룸에서 열린 제16회 거버너스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.온라인뉴스팀