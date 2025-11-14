[포토] ‘라틴 그래미 어워즈’ 레드카펫 스타들

1 / 9 이미지 확대 가수 엘레나 로즈가 13일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 제26회 라틴 그래미 어워즈 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다,

AP 연합뉴스

이미지 확대 가수 데비 노바가 13일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 제26회 라틴 그래미 어워즈 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다,

로이터 연합뉴스

이미지 확대 가수 앨리순(앨리슨 솔리스)이 13일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 제26회 라틴 그래미 어워즈 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다,

AP 연합뉴스

이미지 확대 가수 카롤 G가 13일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 제26회 라틴 그래미 어워즈 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다,

AP 연합뉴스

이미지 확대 카롤리나 산도발이 13일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 제26회 라틴 그래미 어워즈 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다,

AP 연합뉴스

이미지 확대 가수 이사도라가 13일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 제26회 라틴 그래미 어워즈 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다,

AP 연합뉴스

이미지 확대 가수 미그벨리스 카스텔라노스가 13일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 제26회 라틴 그래미 어워즈 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다,

AFP 연합뉴스

이미지 확대 치키베이비가 13일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 제26회 라틴 그래미 어워즈 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다,

AP 연합뉴스

이미지 확대 영화배우 로셀린 산체즈가 13일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 제26회 라틴 그래미 어워즈 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다,

AP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

가수, 영화배우 등 스타들이 13일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 제26회 라틴 그래미 어워즈 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다,온라인뉴스팀