[포토] 시사회 레드카펫 ‘파격 패션’

영화배우 데미 무어가 11일(현지시간) 미국 뉴욕 링컨 센터의 앨리스 툴리 홀에서 열린 파라마운트+ 드라마 '랜드맨'(Landman) 시즌 2 프리미어 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

영화배우 알리 라터(왼쪽)와 데미 무어가 11일(현지시간) 미국 뉴욕 링컨 센터의 앨리스 툴리 홀에서 열린 파라마운트+ 드라마 '랜드맨'(Landman) 시즌 2 프리미어 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

영화배우 알리 라터가 11일(현지시간) 미국 뉴욕 링컨 센터의 앨리스 툴리 홀에서 열린 파라마운트+ 드라마 '랜드맨'(Landman) 시즌 2 프리미어 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

영화배우 미셸 랜돌프가 11일(현지시간) 미국 뉴욕 링컨 센터의 앨리스 툴리 홀에서 열린 파라마운트+ 드라마 '랜드맨'(Landman) 시즌 2 프리미어 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

영화배우 파울리나 차베스가 11일(현지시간) 미국 뉴욕 링컨 센터의 앨리스 툴리 홀에서 열린 파라마운트+ 드라마 '랜드맨'(Landman) 시즌 2 프리미어 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

할리우드 스타들이 11일(현지시간) 미국 뉴욕 링컨 센터의 앨리스 툴리 홀에서 열린 파라마운트+ 드라마 '랜드맨'(Landman) 시즌 2 프리미어 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.