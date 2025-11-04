[포토] ‘CFDA 패션 어워즈’ 레드카펫

1 / 10 이미지 확대 모델 바바라 팔빈이 3일(현지시간) 미국 뉴욕의 미국 자연사 박물관에서 열린 CFDA 패션 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

이미지 확대 가수 켈시 발레리니가 3일(현지시간) 미국 뉴욕의 미국 자연사 박물관에서 열린 CFDA 패션 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

이미지 확대 영화배우 에이사 곤잘레스가 3일(현지시간) 미국 뉴욕의 미국 자연사 박물관에서 열린 CFDA 패션 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 영화배우 겸 모델 앰버 발레타가 3일(현지시간) 미국 뉴욕의 미국 자연사 박물관에서 열린 CFDA 패션 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 모델 엘사 호스크가 3일(현지시간) 미국 뉴욕의 미국 자연사 박물관에서 열린 CFDA 패션 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 가수 이재가 3일(현지시간) 미국 뉴욕의 미국 자연사 박물관에서 열린 CFDA 패션 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 야스민 데본포트가 3일(현지시간) 미국 뉴욕의 미국 자연사 박물관에서 열린 CFDA 패션 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 해나 초디가 3일(현지시간) 미국 뉴욕의 미국 자연사 박물관에서 열린 CFDA 패션 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 모델 알렉스 콘사니가 3일(현지시간) 미국 뉴욕의 미국 자연사 박물관에서 열린 CFDA 패션 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 영화배우 나오미 왓츠가 3일(현지시간) 미국 뉴욕의 미국 자연사 박물관에서 열린 CFDA 패션 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AFP 연합뉴스

영화배우, 모델, 가수 등 스타들이 3일(현지시간) 미국 뉴욕의 미국 자연사 박물관에서 열린 CFDA 패션 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.온라인뉴스팀