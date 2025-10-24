[포토] ‘라틴 빌보드 어워즈’ 레드카펫 스타들

1 / 7 이미지 확대 가수 에밀리아가 23일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미에서 열린 ‘라틴 빌보드 어워즈’(Latin Billboard Awards) 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

이미지 확대 가수 카를로스 비베스(왼쪽)와 엘레나 바스케스가 23일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미에서 열린 ‘라틴 빌보드 어워즈’(Latin Billboard Awards) 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

이미지 확대 가수 코니 페냐가 23일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미에서 열린 ‘라틴 빌보드 어워즈’(Latin Billboard Awards) 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

이미지 확대 가수 올가 타뇬이 23일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미에서 열린 ‘라틴 빌보드 어워즈’(Latin Billboard Awards) 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

이미지 확대 배우 겸 모델 재키 브라카몬테스가 23일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미에서 열린 ‘라틴 빌보드 어워즈’(Latin Billboard Awards) 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

이미지 확대 가수 야일린 라 마스 비랄이 23일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미에서 열린 ‘라틴 빌보드 어워즈’(Latin Billboard Awards) 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

이미지 확대 가수 Nxnni가 23일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미에서 열린 ‘라틴 빌보드 어워즈’(Latin Billboard Awards) 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

라틴계 가수, 배우 등 스타들이 23일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미에서 열린 ‘라틴 빌보드 어워즈’(Latin Billboard Awards) 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.온라인뉴스팀