[포토] ‘런던영화제’ 레드카펫

1 / 7 이미지 확대 영화배우 마이카 먼로가 19일(현지시간) 영국 런던에서 열린 제69회 런던영화제 페막작 ‘100 Nights of Hero’ 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

이미지 확대 영화배우 펠리시티 존스가 19일(현지시간) 영국 런던에서 열린 제69회 런던영화제 페막작 ‘100 Nights of Hero’ 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

이미지 확대 미국 배우 겸 프로듀서 제니퍼 로렌스가 지난 17일(현지시간) 영국 런던에서 열린 제69회 런던영화제 중 ‘디어, 마이 러브’(Die, My Love) 갈라 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

EPA 연합뉴스

이미지 확대 영화배우 시드니 스위니가 지난 17일(현지시간) 영국 런던에서 열린 제69회 런던영화제 중 영화 ‘크리스티’(Christy) 갈라 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

EPA 연합뉴스

이미지 확대 영화배우 마켈라 카베나가 19일(현지시간) 영국 런던에서 열린 제69회 런던영화제 페막작 ‘100 Nights of Hero’ 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

이미지 확대 영화배우 엠마 코린이 19일(현지시간) 영국 런던에서 열린 제69회 런던영화제 페막작 ‘100 Nights of Hero’ 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

이미지 확대 영화배우 올리비아 드리마가 19일(현지시간) 영국 런던에서 열린 제69회 런던영화제 페막작 ‘100 Nights of Hero’ 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

영화배우들이 19일(현지시간) 영국 런던에서 열린 제69회 런던영화제 페막작 ‘100 Nights of Hero’ 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.온라인뉴스팀