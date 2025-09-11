연예 해외연예 [포토] ‘랄프 로렌’ 패션쇼 빛낸 스타들 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/foreigncountryN/2025/09/11/20250911500076 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-11 10:20 입력 2025-09-11 10:20 1/ 5 이미지 확대 영화배우 제시카 차스테인이 10일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 뉴욕 패션 위크 중 ‘랄프 로렌 2026 스프링 컬렉션’ 패션쇼에 참석해 포즈를 취하고 있다. AP 연합뉴스 이미지 확대 영화배우 프라앙카 초프라 조나스가 10일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 뉴욕 패션 위크 중 ‘랄프 로렌 2026 스프링 컬렉션’ 패션쇼에 참석해 포즈를 취하고 있다. AFP 연합뉴스 이미지 확대 걸그룹 에스파의 윈터가 10일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 뉴욕 패션 위크 중 ‘랄프 로렌 2026 스프링 컬렉션’ 패션쇼에 참석해 포즈를 취하고 있다. AFP 연합뉴스 이미지 확대 영화배우 로라 던이 10일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 뉴욕 패션 위크 중 ‘랄프 로렌 2026 스프링 컬렉션’ 패션쇼에 참석해 포즈를 취하고 있다. AP 연합뉴스 이미지 확대 인플루언서 매들린 아기가 10일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 뉴욕 패션 위크 중 ‘랄프 로렌 2026 스프링 컬렉션’ 패션쇼에 참석해 포즈를 취하고 있다. 로이터 연합뉴스 에스파 윈터, 영화배우 제시카 차스테인 등 스타들이 10일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 뉴욕 패션 위크 중 ‘랄프 로렌 2026 스프링 컬렉션’ 패션쇼에 참석해 포즈를 취하고 있다. 온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지