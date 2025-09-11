[포토] ‘랄프 로렌’ 패션쇼 빛낸 스타들

1 / 5 이미지 확대 영화배우 제시카 차스테인이 10일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 뉴욕 패션 위크 중 ‘랄프 로렌 2026 스프링 컬렉션’ 패션쇼에 참석해 포즈를 취하고 있다.

영화배우 프라앙카 초프라 조나스가 10일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 뉴욕 패션 위크 중 '랄프 로렌 2026 스프링 컬렉션' 패션쇼에 참석해 포즈를 취하고 있다.

걸그룹 에스파의 윈터가 10일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 뉴욕 패션 위크 중 '랄프 로렌 2026 스프링 컬렉션' 패션쇼에 참석해 포즈를 취하고 있다.

영화배우 로라 던이 10일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 뉴욕 패션 위크 중 '랄프 로렌 2026 스프링 컬렉션' 패션쇼에 참석해 포즈를 취하고 있다.

인플루언서 매들린 아기가 10일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 뉴욕 패션 위크 중 '랄프 로렌 2026 스프링 컬렉션' 패션쇼에 참석해 포즈를 취하고 있다.

에스파 윈터, 영화배우 제시카 차스테인 등 스타들이 10일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 뉴욕 패션 위크 중 ‘랄프 로렌 2026 스프링 컬렉션’ 패션쇼에 참석해 포즈를 취하고 있다.온라인뉴스팀