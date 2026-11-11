나윤권, 테이와 ‘동성 열애설’ 입 열었다…“성전환수술 의심”

세줄 요약 테이와의 동성 열애설 배경 공개

태국 여행 중 화상 사고가 루머로 확산

성전환수술 의심까지 번진 해프닝

이미지 확대 가수 나윤권이 과거 동료 가수 테이와 불거졌던 동성 열애설의 전말을 털어놨다. 유튜브 채널 ‘형수는 케이윌’ 캡처

이미지 확대 가수 나윤권이 과거 동료 가수 테이와 불거졌던 동성 열애설의 전말을 털어놨다. 유튜브 채널 ‘형수는 케이윌’ 캡처

이미지 확대 가수 나윤권이 과거 동료 가수 테이와 불거졌던 동성 열애설의 전말을 털어놨다. 유튜브 채널 ‘형수는 케이윌’ 캡처

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가수 나윤권이 과거 동료 가수 테이와 불거졌던 동성 열애설의 전말을 털어놨다.나윤권은 11일 유튜브 채널 ‘형수는 케이윌’에 공개된 영상에서 과거 큰 화제를 모았던 테이와의 열애설에 대해 “기사가 왜 났을까 싶어 너무 충격적이었다”고 회상했다.나윤권은 테이가 진행하던 라디오 프로그램에 약 1년간 게스트로 출연하며 절친한 사이가 됐고, 당시 테이 소속사 대표의 제안으로 생애 첫 해외여행지였던 태국으로 함께 떠났다고 밝혔다.열애설과 갖은 루머의 발단은 여행 도중 발생한 뜻밖의 사고였다.나윤권은 “테이 형이 요트에서 태닝을 하느라 얼굴만 가린 채 잠이 들었는데, 전신 2도 화상을 입어 쓰러졌다”며 “태국 현지 병원에서 온몸에 알코올 붕대 처치를 받았다”고 전했다.이어 “살이 터져 제대로 걷지 못하는 형을 위해 내가 공항에서 휠체어를 밀고 들어왔다”고 설명했다.그는 “그 모습 때문에 항간에는 테이가 성전환 수술을 받았다는 낭설까지 돌았다”고 했다.이를 들은 케이윌은 “근데 소스를 많이 제공했네”라고 기가 막힌 우연에 감탄했고, 나윤권은 “그런 것 같다. 그런 생각을 전혀 안 하고 우리는 그냥 너무 좋아서 갔다 온 건데 그렇게 소스를 드린 게 아닌가 싶다”라고 털어놨다.이에 제작진은 “기사 난 게 어디냐. 안 그랬으면 찌라시로 돌았을 텐데. 차라리 기사가 나면 해명이라도 할 수 있지 않냐”고 짚었고, 나윤권도 “찌라시가 좀 더 위험하긴 하다”라고 수긍했다.케이윌은 당시 테이에게 “윤권이랑 뭐 하냐” 이런 농담을 했었다면서 “나중에는 농담을 못 할 정도로 기사가 크게 나고 어디를 갈 때마다 두 사람 관계를 물어보고 그랬다”고 열애설 여파를 전했다.나윤권은 “그래서 조금 연락이 뜸해졌던 것 같기도 하다”고 테이와의 관계에 대해 말했고, 케이윌은 “테이 결혼할 때도 위장결혼 아니냐고 서로 그랬다”고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.온라인뉴스부