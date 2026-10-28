[포토] 서현진, 시선 사로잡는 ‘매혹적인 눈빛’

세줄 요약 서현진, 10년 만에 유연석과 재회 소감 발표

첫 촬영부터 어색함 없고 호흡 자연스러웠다

시청률은 천운의 영역이라며 담담한 반응

1 / 5 이미지 확대 배우 서현진이 28일 서울 마포구 상암동 MBC사옥에서 열린 MBC 새 금토드라마 ‘라이어’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.28

연합뉴스

이미지 확대 배우 서현진이 28일 서울 마포구 상암동 MBC사옥에서 열린 MBC 새 금토드라마 ‘라이어’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.28

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이미지 확대 배우 서현진이 28일 서울 마포구 상암동 MBC사옥에서 열린 MBC 새 금토드라마 ‘라이어’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.28

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이미지 확대 배우 서현진이 28일 서울 마포구 상암동 MBC사옥에서 열린 MBC 새 금토드라마 ‘라이어’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.28

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이미지 확대 배우 유연석(왼쪽)과 서현진이 28일 서울 마포구 상암동 MBC사옥에서 열린 MBC 새 금토드라마 ‘라이어’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.28

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‘라이어’ 서현진이 10년 만에 유연석과 재회한 소감을 밝혔다.28일 오후 서울 마포구 MBC 상암동 사옥에서는 MBC 새 금토드라마 ‘라이어’(극본 백재영/ 연출 조영민)의 제작발표회가 열렸다. 이 자리에는 배우 유연석, 서현진, 조영민 감독이 참석했다.이날 서현진은 10년 만에 유연석과 작품에서 재회한 소감에 대해 “원래 첫 촬영 땐 어색해서 아이스 브레이킹이 필요한데 이미 한두 달 한 것처럼 좋았다, 서로 작업 스타일을 잘 알아서 편했다”며 “유연석 씨는 현장에서 리허설에 시간을 들이는 편인데 10년 전에는 ‘왜 이렇게 시간을 잡아먹나’ 했다, 근데 그게 항상 좋은 결과물로 이어지고 여전히 그렇더라”고 답했다.또한 시청률에 관해서는 “천운이니 어쩔 수 없는 영역이라고 생각한다”라고 덧붙였다.이에 조영민 감독은 “시청률이라는 게 참 어려운데 재밌게 보실 거라 자신한다, 기대 부탁드린다”라고 말했다.서현진은 극 중 진실을 말하는 여자, 초등학교 사서 교사 강지선 역을 연기한다.한편 ‘라이어’는 하나의 기억을 두고 정반대의 주장을 펼치는 두 남녀가 진실을 향해 치열하게 충돌하는 심리 스릴러 드라마다. 오는 30일 오후 9시 50분 처음 방송된다.온라인뉴스부