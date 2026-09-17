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이서진, 실물 “제일 예쁘다” 극찬한 여배우…3년 전에도 “예쁘네”

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수정 2026-09-17 17:53
입력 2026-09-17 17:53
세줄 요약
  • 지창욱 재출연에도 손예진·나나만 향한 관심
  • 이서진, 손예진 실물 보고 “제일 예쁘다” 감탄
  • ‘스캔들’ 제작발표회 현장서 웃음과 당황 연출
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배우 이서진. SBS ‘무엇이든 해줄지니 - 비서진’ 예고 캡처
배우 이서진. SBS ‘무엇이든 해줄지니 - 비서진’ 예고 캡처


배우 이서진과 김광규가 지창욱의 재출연에도 손예진과 나나에게만 관심을 보이는 ‘웃픈’ 상황이 벌어진다.

오는 18일 방송되는 SBS ‘무엇이든 해줄지니 - 비서진’에서는 넷플릭스 시리즈 ‘스캔들’ 제작발표회 현장을 찾은 이서진과 김광규의 모습이 공개된다.

이날 방송에서 지창욱은 프로그램 최초로 재출연한 ‘마이 스타’로 등장한다.

지난 시즌 출연 당시 ‘수발 거부 사태’를 겪은 후 이번에 ‘수발 A/S’를 요청하지만, 이서진과 김광규는 함께 출연한 손예진과 나나에게만 관심을 보인다.

김광규는 지창욱의 손풍기를 나나에게 건네며 수발에 나서고, 이서진 역시 손예진에게 “꿀 줄까?”라며 다정하게 묻는다.

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배우 이서진. SBS ‘무엇이든 해줄지니 - 비서진’ 예고 캡처
배우 이서진. SBS ‘무엇이든 해줄지니 - 비서진’ 예고 캡처


손예진의 실물을 접한 이서진은 “제일 예쁘다”고 감탄한다.

이에 지창욱은 또다시 뒷전으로 밀려나 당황했다는 후문이다.

앞서 이서진은 지난 2023년 tvN ‘출장 소통의 신 - 서진이네편’에서 드라마 ‘밥 잘 사주는 예쁜 누나’가 문제로 등장하자 ‘예쁜 누나’를 맡은 주인공이 누구냐고 물었다. 제작진이 ‘손예진’이라고 하자 이서진은 바로 “예쁘다”고 수긍한 바 있다.

해당 영상은 쇼츠 조회수 합산 1000만회 이상을 기록하며 인기를 끈 바 있다.

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배우 이서진. SBS ‘무엇이든 해줄지니 - 비서진’ 예고 캡처
배우 이서진. SBS ‘무엇이든 해줄지니 - 비서진’ 예고 캡처


한편 지창욱은 오는 18일 손예진과 출연한 넷플릭스 새 시리즈 ‘스캔들’ 공개를 앞두고 있다.

‘스캔들’은 조선시대 여성으로만 갇혀 살기에는 뛰어난 재능을 가진 여인 조씨부인(손예진 분)과 조선 최고의 연애꾼 조원(지창욱 분)이 벌이는 발칙하고도 위험한 사랑 내기, 그리고 그 내기에 얽힌 한 여인 희연(나나 분)의 이야기를 담은 작품이다.

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9일 서울 종로구 JW메리어트동대문스퀘어에서 넷플릭스 새 시리즈 ‘스캔들’ 제작발표회가 열리고 있다. 왼쪽부터 정지우 감독, 나나, 손예진, 지창욱. 2026.9.9. 연합뉴스
9일 서울 종로구 JW메리어트동대문스퀘어에서 넷플릭스 새 시리즈 ‘스캔들’ 제작발표회가 열리고 있다. 왼쪽부터 정지우 감독, 나나, 손예진, 지창욱. 2026.9.9. 연합뉴스


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